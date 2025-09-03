Pogledajte gdje ih je dočekao poskok: ‘Očekujte ih još, zatvarajte vrata!’

Neobična intervencija zatekla je vatrogasce u Bujama. Na svom Facebook profilu Vatrogasci iz Umaga objavili su fotografiju koja je mnogima podigla pritisak, prenosi Net.

Naime, u automobilu, parkiranom u gradu, pronađen je poskok i to na neuobičajenom mjestu – smjestio se tik uz vjetrobransko staklo i ventilaciju.

Objava je izazvala burne reakcije pratilaca, među kojima su prevladavali komentari straha, ali i šale na račun nesvakidašnjeg “putnika”.

“Sad ću pregledavati cijeli auto prije nego sjednem unutra”, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: “Kad ne bih umro od ugriza, umro bih od straha!”.

U komentarima se spominje i objašnjenje zašto se poskok uopće mogao naći u automobilu. Naime, posljednjih dana obilne kiše i vlaga natjerale su zmije iz podzemnih skrovišta, pa sve češće traže suha i topla mjesta.

– Voda proteklih dana ih istjerala iz njihovih podzemnih jazbina pa traže toplo mjesto gore. Očekujte ih još. Zatvarajte prozore i vrata – stoji u komentaru korisnice Facebooka.

