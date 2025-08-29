Slovenija pod vodom: Bujice nosile sve pred sobom, građani upozoreni da ne izlaze

Kako prenose slovenski mediji, najkritičnije je u dijelu Kopra i okolnih naselja. Na Kozini su ulice i ceste pod vodom, a u Dekanima je bujica poplavila više saobraćajnica. Voda je prodrla i na cestu između Bertoka i Sv. Antona.

Slovenske željeznice su potvrdile da je između Rižane i Kopra zbog nanosa zemlje i naplavina zatvorena pruga. Potpuno je obustavljen putnički i teretni saobraćaj, a za putnike je organiziran autobuski prijevoz.

Koparska općina potvrdila je da su zbog poplava zatvorene državne ceste između Bivja i Rižane te između Prada i Pobega, kao i niz lokalnih puteva. Građani su upozoreni da ne napuštaju domove, posebno oni u blizini rijeka Badaševica i Rižana, čiji se vodostaji naglo povećavaju.

Na terenu su sve raspoložive ekipe, a meteorolozi upozoravaju da će se nevrijeme zadržati nad jugozapadom zemlje i tokom dana. Večeras se očekuje smirivanje vremenskih prilika, piše Svet24.si.

