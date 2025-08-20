Novozelanđanka u Zagrebu taksi vožnju od 1,05 km platila 1506 eura, objašnjenje vozača je nerealno: Padala je kiša

Novozelanđanka Carol Cowan, koja se odlučila na putovanje Evropom, završila je svoju avanturu već u Zagrebu – i to zbog jedne taksi vožnje koja ju je koštala vrtoglavih 1.506 eura.Priča o neobjašnjivo visokim cijenama taksi usluga u Zagrebu već mjesecima izaziva ogorčenje putnika. Primjeri poput 57 eura od Ilice do Zračne luke, 110 eura od Glavnog kolodvora do Prečkog ili čak 400 eura do Zaprešića odavno su poznati, ali slučaj Carol Cowan nadmašio je sve. Ona je za vožnju od Glavnog kolodvora do Frankopanske ulice – udaljenost od svega nešto više od kilometra – platila 1.506 eura, iako joj je vozač prethodno rekao da će cijena biti 150.

Turistkinja je ispričala da je tog dana stigla vozom iz Splita i planirala u Zagrebu ostati dvije noći, a potom nastaviti put prema Srbiji, Bugarskoj i Grčkoj. Umorna i gladna, odlučila je potražiti taxi.

“Uočivši niz automobila s desne strane, krenula sam prema njima i vidjela visokog muškarca koji se naslanjao na automobil (tamne boje, možda tamnosmeđe). Pozdravio me s ‘Hello’ i bilo mi je čudno što je prepoznao da govorim engleski. Prišla sam i pitala ga je li taksi, jer nisam vidjela nikakve oznake na vozilu. Rekao je da jest”, ispričala je Carol.

Vozač je naglasio da prima samo gotovinu, a ona je u tom trenutku imala 65 eura. Pristala je, ali je ubrzo shvatila da nešto nije u redu.

“Nakon kratkog vremena primijetila sam da taksimetar pokazuje 42 i malo sam se zabrinula, ali nisam znala u kojim je to jedinicama. Malo kasnije, na semaforu, taksimetar je pokazivao 85 eura”, navela je.

Kada je upitala vozača da li je iznos u eurima, pružio joj je cjenovnik. Carol je zatražila da zaustavi vozilo, a on joj je tada obećao da će vožnja iznositi 150 eura.

“Kad smo stigli u Frankopansku ulicu, taksimetar je pokazivao 185, a ja sam plakala. Zatim je rekao da će mi dati popust i naplatiti samo 150 eura. Nisam vidjela dolazak drugog automobila, ali čula sam kako razgovaraju, a zatim je moj vozač stavio uređaj za kartice ispred mog lica i rekao: ‘150, u redu?’ Na ekranu je pisalo 150 i rekla sam – u redu”, ispričala je.

Vozač je zatim uzeo njenu karticu, sam je umetnuo u POS uređaj i podigao ga iznad njenog nivoa očiju dok je unosila PIN. Nekoliko sati kasnije, Carol je na računu vidjela da je naplaćeno čak 1.506 eura pod nazivom “Ivan Madžar Taxi”.

“Bila sam potpuno shrvana – to je bila polovica mog budžeta za cijelo putovanje. Odmah sam prijavila Visi da je došlo do greške. Otišla sam potražiti policijsku stanicu, ali sam se pitala šta im mogu pokazati kao dokaz i izgubila se, pa sam se vratila u svoj smještaj”, kazala je.

Uplašena da bi joj mogli biti ukradeni i preostali podaci s kartice, odlučila je prekinuti putovanje i odmah rezervirati povratnu avionsku kartu za Novi Zeland. Let za Singapur koštao ju je manje od trećine cijene koju je platila za vožnju u Zagrebu,piše Jutarnji.hr

Na upit Jutarnjeg lista, vlasnik preduzeća za autotaksi prijevoz Ivan Madžar iznio je drugu verziju događaja.

“Nisam je ja vozio, vozio ju je drugi taksist koji nema uređaj za kartice. On me nazvao i pitao mogu li mu posuditi svoj. Padala je kiša, nisam gledao šta čovjek upisuje u aparat”, izjavio je, dodajući da nije znao da je riječ o tako visokom iznosu.

