Bebek bio na brodu tokom nevremena u Splitu: Nisam ovo u životu vidio

On je nevrijeme dočekao u društvu supruge Ružice na svojoj brodici “Pahuljica”, koja se nalazila na suhom vezu, a u jednom su trenutku udari vjetra uzrokovali ljuljanje.. Prema njegovim riječima, sve je izgledalo kao armagedon.

“Izgledao nam je kao armagedon. Dobro smo prošli. Samo nam je jedan jarbol pao preko broda. No, to je najmanji problem. Auto mi je bio parkiran na dobrom mjestu pa je i on prošao bez ogrebotina. Stvarno spadamo u sretnike kojima se danas ništa nije dogodilo”, rekao je za Večernji.hr.

Također je naveo kako ovakvo nevrijeme nije doživio u svom životu.

“Sreća je da smo bili u brodu na suhom vezu. Namjeravali smo ga danas spustiti u more. Probudili smo se pola sata prije nevere. Sada se marina mora sanirati. Ima nekih 60-ak brodova koji su pali i prvo će se njima pružiti pomoć, a onda mi dolazimo na red. Pričekat ćemo nekoliko dana a onda idemo raditi ono što najviše volimo, a to je ploviti”, ispričao je,pišu Vijesti

Jutros je u Splitu puhao jak vjetar koji je rušio stabla i lomio grane po gradu. S nekih zgrada su čak otpadali dijelovi limova i fasade. U samo nekoliko minuta, veći dio šireg područja Splita ostao je bez struje. Saobraćaj je bio skoro potpuno zaustavljen – ulice su bile poplavljene, odvodi začepljeni i nije se moglo normalno prolaziti.

