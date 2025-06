Stravične scene: U požaru u Hrvatskoj izgorjelo 12 kuća, auta, uljara

Na području Piska, istočno od Omiša, rano jutros buknuo je veliki požar.

Gotovo istovremeno buknuo je i novi požar na području Dubci – Slime. Na terenu su sve raspložive vatrogasne snage,pišu Vijesti

Jadranska magistrala zatvorena je za sav saobraćaj. Vatrogasci iz Baške Vode posljednjih sati vode tešku bitku s požarom – i osjećajem nepravde. U velikom požaru koji je poharao područje Marušića i Mimica u Splitsko-dalmatinskoj županiji izgorjelo je najmanje 12 kuća, a stradala je i uljara Orgula u Marušićima.Siniša Mihanović, zamjenik načelnika Policijske Uprave splitsko-dalmatinske, kazao je da je trenutačno najopasnija situacija na području Mimica, blizu Omiša.U tom kontekstu radimo zajedno sa svim drugim službama, po potrebi da pomognemo građanima da izađu iz opasnih situacija i opasnih mjesta da ih maknemo na sigurno mjesto. Što se tiče ovoga jutros, moram kazati da proteklih par dana požare na području Makarske i Omiša i dalje intenzivno istražujemo u smislu kaznenog djela, kao podmetanja. To je neosporno utvrđeno očevidom. Dakle na području Makarske su sve snage, radimo sve da dođemo što prije do počinitelja, i da pomognemo građanima da izađemo iz ove zaista jedne vrlo opasne situacije koja je sad posebno na području Mimica. To nam je prioritet, kazhao je Mihanović.

