Kallas u Beogradu započela zvaničnu posjetu Zapadnom Balkanu

”Opet na Zapadnom Balkanu. U sljedeća dva dana posjetit ću Srbiju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju te surađivati ​​s vladama i civilnim društvima tih zemalja na njihovom putu prema Europskoj uniji. Dijalog između Beograda i Prištine je obavezan kada gledamo unaprijed. „Sada je vrijeme za ponovni angažman“, napisala je Kalas na svom X računu na društvenim mrežama.

Back in the Western Balkans.

I will be visiting Serbia, Kosovo and North Macedonia in the next two days and engage with governments and the civil society on their EU path.

The Belgrade-Pristina Dialogue is a must in moving forward. Now is the time to re-engage. pic.twitter.com/u6dphKMOEp

— Kaja Kallas (@kajakallas) May 21, 2025