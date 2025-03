Pucnjava u centru Splita: U pljački banke ubijen razbojnik

Do pucnjave je došlo tokom pljačke poslovnice banke. Navodno je pljačkaš upucan, no policija još nije potvrdila informaciju.

Policija je na terenu.

Kako doznaju, na mjestu događaja zatekle su se dvije policajke, a pljačkaš je uzeo zaštitara za taoca. Jedna od policajki pucala je na pljačkaša.

Nešto prije 12 sati dogodio se pokušaj razbojstva u Erste banci u Gundulićevoj ulici, preko puta zgrada Općinskog i Županijskog suda u Splitu, doznaje Slobodna Dalmacija.

Kako doznajemo, policijske službenice su prolazile automobilom pored banke, kada ih je prolaznik upozorio da se nešto događa. Nakon što su automobil zaustavile pred bankom, razbojnik je izašao držeći zaštitara kao ‘ljudski štit‘ i zamaknuo je za ugao banke. Zaštitar se u jednom trenutku uspio otrgnuti i pobjeći mu, a razbojnik je počeo pucati prema policajkama.

‘Prolazila sam pored suda kad sam u jednom trenutku začula pucnjeve, a potom urlike ljudi: “Sakrijte se, pucaju!” Uletjela sam u sud, ljudi su bili preplašeni, dio je od straha ležao na podu, pogasili su svjetla… Nismo znali šta s događa. Pričali su da je netko zapucao na policajku – priča nam još uvijek šokirana svjedokinja, prenosi Avaz.

Od očevidaca doznajemo da je razbojnik, koji je bio maskiran, navodno uzeo zaštitara za taoca te je pokušao pobjeći, ali je vrlo brzo na mjesto događaj stigla policija te je došlo do pucnjave u kojoj je pljačkaš ubijen. Službene potvrde te informacije iz splitske policije još uvijek nema. Pripadnici hitne pomoći pokušali su ga oživjeti, ali nije bilo pomoći.

Neslužbeno doznajemo da su na mjesto događaja prve stigle dvije policijske službenice na koje je pljačkaš počeo pucati. Pokušale su ga upozoriti pucanjem u zrak iz službenih pištolja, no on se nije na to obazirao pa su zapucale prema njemu i ustrijelile ga.

– Izašla sam iz suda i odjednom sam čula skriku i viku te pucnjeve. Strašno sam se preplašila, nisam znala što se događa pa sam pobjegla nazad se sakriti – kazala nam je jedna svjedokinja.

