Gradonačelnik Brčkog o stravičnom slučaju trgovine ljudima: Djeca u sigurnim rukama

On je na konferenciji za novinare rekao da je za informaciju o pronalasku djece u jednom objektu u privatnom vlasništvu na periferiji grada saznao od radnika socijalne službe nakon čega je informisao policiju koja je odmah i reagovala.

– Policija i Tužilaštvo su se odmah uključili u istragu i djeca su izmještena na drugu lokaciju gdje su i medicinski zbrinuta. Daljnja istraga će pokazati šta je stvarna pozadina i motiv ovog slučaja. Istrazi se pristupa vrlo ozbiljno i u javnost će izlaziti samo one informacije koje su provjerene zbog Konvencije o zaštiti djeteta. Ono što zabrinjava jeste pitanje koliko je dugo to bilo u našem komšiluku, a da niko nije na to obratio pažnju – rekao je Milić.

On je zahvalio radnicima Centra za socijalni rad Distrikta, Policiji i Tužilaštvu na pravovremenoj i profesionalnoj reakciji, rekavši kako se nada da će istrajati na rješavanju ovog slučaja uz sva uvažavanja prava djeteta.

Milić je naglasio da u Brčkom postoji potreba za uspostavljanjem jednog prihvatnog centra za djecu zatečenu u skitnji koja će biti u nadležnosti jedne od ustanova Distrikta a ne nekog iz nevladinog sektora.

Više detalja se očekuje u izjavi iz Tužilaštva Brčko distrikta BiH.

