Vještaci utvrdili: Nadstrešnica u Novom Sadu bila je 23 tone teža od dozvoljenog

Konstrukcija nadstrešnice željezničkog kolodvora u Novom Sadu koja se 1. studenog urušila i usmrtila 15 ljudi bila je teža 23.11 tona nego što je prvotno projektirano, stoji u izvještaju vještaka

A person looks on as a rescue team inspects the area where a part of a roof of a railway station collapsed in Novi Sad, Serbia November 2, 2024. REUTERS/Marko Djurica