Američka ambasada: Budućnost BiH unutar euroatlantskih institucija

Oglasili su se danas porukom na platformi X.

“Preporuka šalje jasan signal građanima u BiH da je njihova budućnost unutar euroatlantskih institucija”, stoji u reakciji Američke ambasade u BiH.

The United States welcomes the European Commission’s recommendation to the European Council to open negotiations with Bosnia and Herzegovina. It sends a clear signal to the people in BiH that their future lies within Euro-Atlantic institutions.

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) March 13, 2024