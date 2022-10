Ovo nije moja pobjeda, ovo je pobjeda ljudi koji ne pristaju na nepravdu i koji nemaju straha

“Dobiti oko 10.000 glasova sa 10. mjesta na listi je nezapamćen rezultat, posebno kada se zna da je to napravljen rezultat uz stalne opstrukcije i maltetiranja od strane vrha stranke”, poručio je večeras putem Facebooka istaknuti član SDP-a Irfan Čengić, obrušivši se na svoje kolege koje nije imenovao.

Čengić je, komentirajući svoje rezultate na Općim izborima u BiH rekao da ovo nije njegova pobjeda nego pobjeda ljudi koji ne pristaju na nepravdu i koji nemaju straha.

“U protekle tri godine niste mogli pročitati vijesti o meni na partijskoj stranici iako su one bile među najčitanijim na najčitanijim portalima, rezali su me sa fotografija, sklanjali stolice, udaljili od svih resursa vlasti koje su uživali, budžeta, kabineta, zabranjivali da govorim, da mladima držim edukacije…Vrhunac svega je bio broj 10. na kantonalnoj listi suprotno kriterijima propisanim Statutom i Pravilnikom Glavnog odbora. Jer ne može najaktivniji zastupnik po nezavisnoj analizi i osoba sa izbornim legitimitetom biti na broju 10, zapravo može ali to šteti partiji”, kaže Čengić.

Sve sam to, dodaje, trpio radi dobrobiti partije, međutim, kako navodi, ljudi su sve to prepoznali i na ovim izborima glasali i dali mu veliku podršku.

“Od mene ovih dana svi mediji traže komentar, na to što je vrh SDP-a najavljivao pobjedu a ostvarili lošiji rezultat nego 2018. Ne želim komentarisati te stvari, kao ni tuđe pojedinačne rezultate. Nema potrebe da šaljem ikakve poruke, narod je poslao poruku svojim glasanjem. U narednom periodu mislim da je ključno da se držimo Statuta SDP BiH i izbornog legitimiteta pojedinaca, ako želimo da prestanemo kaskati preko 100.000 glasova za SDA”, naveo je Čengić.

Ističe da rezultat SDP-a Stari Grad pokazuje da je to moguće.

“U mojoj općini je ove izbore SDP završio na broju 1 za Skupštinu KS. Posebno se želim zahvaliti na tome svojim komšijama, jer ako želiš predstavljati građane prvo moraš dobiti podršku ljudi sa kojima živiš. Također rezultat sarajevskog SDP-a za Skupštinu KS je 50% bolji od prošlih Općih izbora, te 100% bolji od lokalnih izbora, što je još jedna potvrda onoga što sam govorio 2019. kada sam upozoravao da sarajevski SDP ima veći potencijal ali sa drugačijom politikom”, naglašava Čengić dodajući da je slušao loše ljude kako izvrću njegove riječi da razvesele mase, kako luda usta lažu o meni bez da ja bilo šta lažem o njima.

Jedna od tih laži, kaže Čengić, jeste da će rušiti koaliciju “Trojke” i ići sa SDA.

To nije tačno, koalicija sa strankama koje su podržale Dr. Denis Bećirović je moj izbor. Samo što ću ja insistirati na poštivanju Statuta i organa Kantonalnog odbora. Vlada KS neće biti ničija igračka a pogotovo igračka ljudi koji veze sa Sarajevom nemaju i neće biti važno šta je tamo neko bez izbornog legitimiteta rekao, već šta su organi rekli. Neću dozvoliti da se drugima radi ono što se radilo meni, vanstatutarno i bez kriterija. Nadam se da će koalicija okupljena oko Bećirovića formirati i vlast na državnom i federalnom nivou, jer su stranke koalicije dobile dovoljnu podršku naroda da to učine, 12 mandata u PS BiH i oko 35 mandata u PFBiH”, dodao je.

Njegov fokus u narednom periodu, kako kaže, će biti da ispuni sva obećanja koja je dao ljudima u toku kampanje i da ih o tome redovno izvještava.

“Ovih dana ste svjedoci da mi je na biračkim mjestima ukradeno stotine glasova, borim se za te glasove ne zbog sebe jer ja nisam izgubio pa da mi trebaju, borim se zbog ljudi čiji je glas ukraden kako bi sačuvali njihovu vjeru u izbore, do sada sam vratio oko 120 glasova koji su ukradeninna unosu. Ako formiramo vlast na državnom nivou, nadam se da ćemo ukinuti prag od 20 posto jer on ubija demokratiju, ja nemam lično problem sa tim pragom jer već treće izbore imam 30 posto glasova na raznim listama”, dodao je Čengić.



Facebook komentari