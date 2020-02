Dodik: Neću bojkotovati sjednice kada Džaferović postane predsjedavajući

Dodik je kazao da je u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine kako bi, prije svega, branio interese onih koji su ga birali iz entiteta Republik Srpska i da je vrlo bitno da učestvuje na sjednicima i u donošenju odluka.

“Ja nisam birao Džaferovića niti je on mene birao. Ako aludirate na ono što je SNSD radio u Predstavničkom domu, naravno da mi to nismo smetnuli sa uma i da to znamo. I mi smo se veoma potrudili da lociramo i odgovornost samog Džaferovića”, kazao je Dodik i nastavio:

“Moja odgovornost u Predsjedništvu BiH vezana je isključivo za odnos prema onima koji su me birali, a ne da li će ili neće Džaferović voditi sjednicu. Moram da učestvujem u radu kako bi zaštitio interese Republike Srpske i doprinio što boljim odlukama koje će biti u interesu svih u Bosni i Hercegovini, a naravno i za nas u Republici Srpskoj. Sam Džaferović nije popravio, nije ‘očistio’ svoju biografiju od onoga što je prikazano”.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda priznao je, ipak, da ne može zaboraviti Džaferoviću što mu je došao na sahranu oca.

“Inače sam mu veoma zahvalan, njemu lično, što je prije nekoliko dana došao na sahranu moga oca i zaista to cijenim”, kazao je Dodik, prenosi “N1“.

loading...

Facebook komentari