Komšić o danu “kad je puklo sve”: “Čović je došao i rekao Aluminij mora biti moj”

Jučerašnji sastanak HDZ i SDA?

“Šta je bilo, kemija. Šalu na stranu, da, znao sam da će biti sastanak. Koliko ja znam trebali su se sastati Izetbegović i Radončić, ali ne znam. Na osnovu onoga što su rekli medijima mogu zaključiti da se priča vrtila dijelom oko Aluminija i dijelom oko formiranja vlasti”, kazao je Komšić, piše N1.

Situacija sa Aluminijem? Da li se Čoviću ljulja tlo pod nogama?

“Njemu se ovo prvi put desilo, da ga u zapadnom dijelu Mostara gađaju flašama, skandiraju “lopove, lopove”. Mislim da je ovo Čovića, HDZ i HNS jako pogodilo. Oni su odgovorni za ovo što se desilo. Kada se sjetim epizode što su nas napadali što izlazimo iz vlasti jer smo upozoravali da je ono što se radi sa Aluminijem protuzakonito. Mi smo se razišli 2015. sa SDA i HDZ na Aluminiju, tu je puklo sve. Aluminij je bio konkretan povod jer je Dragan Čović došao i rekao Aluminij mora biti moj. Ne može biti tvoj, to je firma”, istakao je Komšić i dodao:

“Imate tu jednu vrstu vage SDA i HDZ-a i trećeg partnera koji uvijek dolazi iz RS. Ne vjerujem ja da je SDA nešto dužan HDZ-u, prije će biti obrnuto. Jedan od dugova jeste upravo ovo iz 2015. što se dešavalo. Da SDA nije popustila tada Čoviću, možda bi situacija sa Aluminijem bila drugačija”.

Kada je posljednji put pričao sa Čovićem?

“Sa Draganom Čovićem sam zadnji put pričao kada se raspalo sve ovo oko Aluminija 2015. godine. Ovaj posao je takav, ja kad bih se vodio time ko mi je simpatičan, ne bi bilo puno ljudi s kojima bih pričao. Ne možemo se ponašati tako, ozbiljnije su stvari u pitanju. Moja obaveza je da njih poštujem jer su oni građani BiH”, ističe Komšić.

“Mislim da je Mektić nastupao sa dobrom namjerom, imao je dobru namjeru, stalo mu je, ne dijeli ljude. Ova struktura SDS-a se pokazala kao vrlo dobra struktura. Ministar Šarović je vrlo dobro obavljao svoj posao ministra, dobro su radili, ne mogu reći da su loše”, poručio je Komšić za N1.

“Ja ću pokušati smiriti strasti i neću se igrati sa interesima BiH. Ovo je moja zemlja i moja obaveza i želim da radimo samo za interese BiH”, smatra Komšić kada je riječ o preuzimanju mandata predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

Trgovska gora?

“Razlika između mog i Dodikovog mozga kada je riječ o BiH je sljedeća: On kaže: More? To je pitanje FBiH. Ja kažem: Trgovska gora nije samo pitanje RS, nego i moje pitanje. Ne možemo se igrati tako, naravno da smo i mi zainteresovani”, dodao je.

