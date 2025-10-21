Trampov rejting se srušio na historijski minimum

To je pokazalo novo istraživanje Reutersa i agencije za istraživanje javnog mnijenja Ipsos.

Trodnevna anketa , koja je završila u nedjelju, pokazala je da 40 posto Amerikanaca odobrava radni učinak republikanskog čelnika, u usporedbi s 42 posto u anketi Reutersa/Ipsosa provedenoj od 15. do 20. listopada.

Trumpova popularnost u svakoj od anketa Reutersa i Ipsosa od sredine svibnja bila je unutar jednog do dva postotna boda u odnosu na trenutnu razinu.

Udio ljudi koji ne odobravaju njegov rad porastao je s 52 posto u anketi provedenoj od 16. do 18. svibnja na 57 posto u najnovijem istraživanju.

Trump je pobijedio na prošlogodišnjim izborima zahvaljujući obećanjima da će se uhvatiti u koštac s rastućom inflacijom koja je naštetila njegovom prethodniku, demokratu Josephu Bidenu , ali Amerikanci mu daju izuzetno niske ocjene za upravljanje troškovima koji opterećuju američka kućanstva, pri čemu 63 posto stanovništva ne odobrava njegovu politiku u vezi s troškovima života.

Što se tiče blokade rada vlade, oko 29 odsto ispitanika navelo je da ih obustava rada vlade ili nije zabrinula ili su bili zadovoljni njom, dok je 20 procenata navelo da su bjesni, a oko 50 odsto da su frustrirani. Anketa, koja je sprovedena putem interneta, obuhvatila je 1.018 odraslih Amerikanaca širom zemlje, a njeni rezultati o stavovima Amerikanaca imaju marginu greške od tri procentna poena.

Za stavove republikanaca i demokrata, margina greške iznosila je šest procentnih poena.

