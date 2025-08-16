Ovome se niko nije nadao: Hilari Klinton pohvalila Trampa

Ona je to rekla uoči sastanka Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina koji je počeo večeras na Aljasci i dodala da je to nešto što Tramp dugo želi i za šta je izrazio nezadovoljstvo jer nije dobio, prenosi ABC news.

„Kad bi uspio završiti ruski rat bez da dovede Ukrajinu u poziciju u kojoj mora prepustiti svoj teritorij agresoru. Ne sastaje se s prijateljem. Sastaje se s protivnikom, i to s protivnikom koji želi vidjeti uništenje Sjedinjenih Država i zapadnog saveza“, rekla je Clinton u podcastu „Raging Moderates“.

Clinton, koja je također bila predsjednička kandidatkinja 2016., rekla je da bi se Trump zaista mogao suočiti s Putinom kako bi jasno dao do znanja da mora postojati prekid vatre, da neće biti zamjene teritorija i da bi se Putin trebao povući s teritorija koje je zauzeo tijekom određenog vremenskog razdoblja kako bi pokazao “dobronamjerne napore”.

„Da predsjednik Trump to učini, nominirala bih ga za Nobelovu nagradu za mir“, rekla je.

