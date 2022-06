DANI AJVATOVICE – PROMOVIRANA KNJIGA „BOŠNJAČKO ŽIVLJENJE ISLAMA – OBIČAJI I POBOŽNE PRAKSE“

Knjigu je predstavio direktor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka (IITB) dr. sc. Ferid Dautović, koji je ocijenio kako je riječ o “posebnoj knjizi za našu generaciju”.

„Kazao bih da je to generacijska knjiga koju je Duranović uradio o jednom bošnjačkom življenju islama, promatrajući kako se islam živi po našim krajevima, i tako ga i zabilježio. Nije se upuštao u teološke rasprave o tome, nego je riječ o vjerskim običajima muslimana Bošnjaka od rođenja po do smrti. On je oslikavao sve te naše lijepe običaje, našu tradiciju kroz koju smo prolazili i ovu koju živimo, i to na jedan specifičan način. Metodologija koju je koristio u ovoj knjizi je posebna zbog činjenice da on prati neke ljude i njihovu djecu od rođenja pa do vjenčanja i tako oslikava jedan običaj, adet i tradiciju“, kazao je dr. Dautović.

Poručio je da je ovo knjiga koja zavrjeđuje posebnu pažnju, zato što tek poslije 120 godina poslije Antuna Hangija koji je pisao o običajima muslimana u Bosni I Hercegovini imamo jednu iscrpnu knjigu koja svjedoči i koja će svjedočiti još dugo o vjerskim običajima koje su Bošnjaci živjeli i žive u ovom vremenu.

Autor knjige, dr. Elvir Duranović, je naglasio da je ona nastala na inicijativu reisul-uleme Islamske zajednice Husein-ef. Kavazovića, koji je primijetio da se našom živom vjerskom tradicijom uglavnom više bave drugi učenjaci, prvenstveno stranci, pa tek onda imamo naše domaće studije.

„Ova studija je bila itekako potrebna da bi se 30 godina nakon agresije, demokratskih promjena i otvaranja Bosne i Hercegovine prema svijetu, budući da su muslimani i općenito tadašnja Jugoslavija bila kao komunistička država prilično zatvorena, pokazalo na koji način su Bošnjaci odgovorili na te izazove kada je riječ o njihovoj vjerskoj tradiciji, njihovom razumijevanju i življenju islama“, kazao je Duranović.

Dodao je, također, da je ova studija pokazala da je vjerska tradicija Bošnjaka izuzetno jaka i ukorijenjena na Kur’anu i sunnetu, na stoljetnoj praksi življenja islama na ovim prostorima.

Dr. Duranović podsjetio je i da Ajvatovica u tradiciji Bošnjaka zauzima važno mjesto, te da je obradovan činjenicom da je od njenog ponovnog pokretanja pa do danas, uz vjersku, dobila kulturnu i sportsku dimenziju.

„Posebno me raduje što Ajvatovica postaje važan segment u našoj ukupnoj tradiciji Bošnjaka na ovim prostorima“, kazao je dr. Duranović.

Facebook komentari