U Novom Pazaru otvorena izložba „Mevlud u tradiciji i kulturi Bošnjaka“

Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV), u saradnji sa Gazi Husrev-begovom bibliotekom iz Sarajeva je ovu svečanost organiziralo u povodu dana mevluda – rođenja Božijeg poslanika i miljenika Muhammeda a.s. koji večeras obilježavaju muslimani širom svijeta.

Na prigodnoj svečanosti su recitovani dijelovi iz mevluda, a u obraćanju zvaničnika vijeća i Islamske zajednice je ukazano na historijat i značaj obilježavanja ovog datuma.

Potpredsjednik BNV-a Fuad Baćićanin je podsjetio da se mevlud kod Bošnjaka organizira prilikom svih bitnijih događaja od rođenja do smrti, kojima načešće prisustvuje rodbina i prijatelji, kao i da se ova kulturološka pojava održala do današnjih dana i ima status čuvara tradicije ljubavi među ljudima.

“Mevlud u tradiciji i kulturi, ali i u cjelokupnom životu Bošnjaka, svakako i ostalih muslimana zauzima značajnao mjesto i predstavlja širok spektar društvenih institucija, običajnih izraza, ali i veličanstveni izraz prema poslaniku Muhammedu a.s.”, istakao je Baćićanin naglasivši da je mevludska poema kulturološka pojava koja čuva tradiciju ljubavi muslimana prema vjerovjesniku Muhammedu, kao i ljubavi prema Bogu Veličanstvenome.

Zamjenik sandžačkog muftije Rijaseta Islamske zajednice Srbije (IZS) Muhamed ef. Demirović je u obraćanju naveo da se zbog posebnog osjećaja bliskosti i prisnosti prema poslaniku Muhamedu mevlud izvodi ne samo na dan rođenja već i u svakoj prilici, bez obzira da li je povod bio radostan ili žalostan.

On je podsjetio na Poslanikovu poruku vjernicima da “budu milostivi prema onima koji nisu milostivi prema njima”, i ukazao da danas, kada vjernici dodatno oživljavaju prisnost prema svom Poslaniku, u svijetu se svjesno povređuju osjećanja jednog velikog broja stanovnika koji u svom srcu nose veliku ljubav prema Muhammaedu a.s..

“Naša obaveza, kao sljedbenika Muahmmeda a.s. jeste da skupa poradimo više na svom karakteru i ponašanju i da, što je više takvih napada i ponašanja, posljedica toga bude još veća veza sa Resullulahom s.a.v.s. Još veća bliskost sa njime. Da to svakom od nas bude motivacija da radi na promovisanju lika i djela, miljenika svih svjetova, Muhammeda a.s.”, poručio je on.

– Mevludi od Ali-dede Bošnjaka do Mustafe Jelovca

Na izložbi su predstvljeni mevludi bošnjačkih autora od Ali-dede Bošnjaka kao najstarijeg mevluda na ovim prostorima, preko mevluda Muse Ćazima Ćatića koji se književno računa najvrednijom poemom, te Gaševićevog mevluda, koji se najčešće uči u većem dijelu Bosne do mevluda Arifa Saralije koji se uči u Sandžaku. Pored imena autora i mevluda, na izložbeim panoima su prikazane ilustracije, fotografije i zapisi sa mevludskih svečanosti u periodu od početka 20. vijeka do danas.

Takođe kroz ilustracije je predstavljen mevlud Rešada Kadića koji je na natjecanju osvojio prvo mjesto kao i mevlud Vehbije Hodžića iz Novog Pazara, čija je mevludska poema najduža i najraskošnija.

Kroz ilustracije i fotografije je predstavljen i mevlud bošnjačkog intelektulca Safvet-bega Bašagića, Novopazarca i alhamijado pjesnika Nazifa ef. Šuševića, Hafiza Zejida Zenunovića, Ešrefa Kovačevića, Sejfulaha Prohe, Muharema Dizdarevića i, kao najmlađi kod Bošnjaka, mevlud Mustafe Jelovca.

Takođe je predstavljena i prva mevludska poema na osmanskm jeziku Suleymana Celebija.

Sve do duge polovice 20. stoljeća na ovim prostorima se učio mevlud na osmanskom jeziku, bez obzira što su već postojali mevludi na bosanskom jeziku.

Najslušanija poema kod muslimana nastala je u Ulu džamiji u Bursi i nju je napisao imam te džamije Suleyman Celebi 812. hidžretske, odnosno 1409. godine.

Pored zvaničnika BNV-a, predstavnika javnih ustanova i lokalnih samouprava u sandžačkim opština otvaranju izložbe prisustvova je i značajan broj javnih ličnosti i građana. Zbog pandemije COVID-19 skupu nisu priustovali predstavnici Gazi Husrev-begove biblioteke iz Sarajeva.

