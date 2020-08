Otkriće stoljeća za BiH i cijeli Balkan

Uranijum – torijevom analizom koju je uradio Institut za geologiju češke akademije nauka, utvrđena je starost od 19.000 godina (+/- 1.000 godina), što uz ploču na kojoj se stalagmit nalazio, a koja je i sama stara nekoliko hiljada godina, dovodi do suhozida koji su se nalazili ispod tih nivoa, te starosti od 25.000 do 30.000 godina, što se poklapa sa rezultatima i ostalih datiranja na Bosanskoj piramidi Sunca i tunelima Ravne.

“U posljednje dvije godine u tunelima „Ravne 3“ smo radili arheološka iskopavanja i različite geofizičke analize. Nalazimo se na 35 metara od ulaza u tunele i na ovoj ploči se nalazi čitav niz stalagmita koje smo otkrili 2018.godine. Uranijum – torijevom analizom, koja je vrlo precizna za određivanje starosti kalcijum-karbonatskih depozita dobili smo starost od 19.000 godina (+/-1.000 godina), što znači da starost pronađenih suhozidova i izgrađenih tunela mora biti znatno veća od 19.000 godina. To znači da su pronađeni suhozidovi građeni u starijem paleolitiku i to su jako interesantni rezultati koje smo dobili“, kazao je geolog Richard Hoyle.

U tunelima ‘Ravne 3’ protekle dvije godine radio je veliki broj volontera iz cijelog svijeta.

“Naši volonteri su čistili tunele, tražili artifakte i izbacivali nanose zemlje. U posljednje dvije godine nađeno je mnogo artifakata, a razlog svim uspjesima je i saradnja svih ljudi koji su bili uključeni. Svaki volonter je imao svoje zadatke, čišćenje, prosijavanje i druge zadatke, a imali smo volontere iz cijelog svijeta“, istaknula je Marie.

O iskustvima na radovima u tunelima ‘Ravne 3’ govorila je i Amna Agić, arheolog Fondacije.

“Iskustva su odlična i vrlo profesionalno smo odradili posao u tunelima ‘Ravne 3’. Tokom prošle sezone uradili smo sistematska arheološka istraživanja, posebno u sekciji u kojoj se nalazimo, otvorili smo nekoliko arheoloških sondi i našli različite kulturne slojeve, od neolita, preko rimskog doba, sve do srednjeg vijeka. Ovo je odličan rezultat i vrlo značajno otkriće za nas, jer nam pokazuje kontinuitet korištenja tunela kroz različite vremenske periode“, pojasnila je Agić.

Na kraju je o fenomenalnom značaju rezultata datiranja stalagmita, govorio i sam dr. Semir Osmanagić.

“Danas imamo ne samo otkriće godine, nego je ovo za BiH i Balkan možda otkriće stoljeća. Do sada smo govorili o historiji pećinskog, primitivnog čovjeka, a najstariji period do kojeg smo sezali jeste onaj iz mjesta Okolište na visočkoj općini, gdje su radili njemački istraživači. Tokom godina istraživanja pomicale su se i godine starosti i kada su došli do 8.000 godina, kada su vidjeli da imamo kontinuirano prisustvo civilizacije, prestali su s istraživanjima, navodno zbog nedostatka novca. Zapravo, to je počelo da predstavlja pravu opasnost za europsku i svjetsku historiju. Vodeći arheolog koji je radio ta istraživanja je izjavio da je razlika između današnjeg čovjeka i ljudi koji su živjeli u Okolištu samo u tome što mi danas imamo struju. U svakom smislu bila je riječ o razvijenim kulturama“, kazao je dr. Osmanagić, te predstavio rezultate koji itekako mijenjaju historiju.

“Danas ovdje imamo dokaz da su stalagmiti koji su se taložili ovdje stari 19.000 godina, a nalaze se na ploči čije je taloženje također trajalo nekoliko hiljada godina, a ispod i jednog i drugog sloja nalazimo suhozid, građevinu. Ovo je prva i najstarija građevina na tlu BiH i danas možemo sa potpunom odgovornošću tvrditi da je ovdje riječ o historijskom otkriću! Uranijum-torijeva metoda je najpreciznija metoda, rađena na češkoj akademiji nauka, proces je trajao nekoliko mjeseci i sad smo dokazali da smo ovdje imali građevine. Kolika je njihova starost? Ukoliko imamo 19.000 godina star stalagmit, plus sloj (ploču) od još nekoliko hiljada godina, ulazimo u područje od 25.000 do 30.000 godina što su upravo rezultati ostalih, prije svega radiokarbonskih datiranja na Bosanskoj piramidi Sunca i tunelima Ravne. Dakle, ovo je jedno spektakularno otkriće zbog kojeg će se mnoge glave u BiH i na tlu Balkana morati zamisliti“, zaključio je dr. Osmanagić.

