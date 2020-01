Bh. rukometaš donirao 6.000 KM djeci oboljeloj od raka

View this post on Instagram

Djeca oboljela od raka, Roditeljska kuća i Udruženje Srce za djecu se mogu pohvaliti velikim brojem prijatelja među vrhunskim bh.sportistima. Toj ekipi pridružio se i naš sportista iz svijeta rukometa, jedan od najboljih u Evropi, naš Benjamin Burić. Benjamin je sretan što može biti podrška našoj djeci i radu Udruženja te je svojom donacijom od 6000 KM želio doprinijeti i pomoći. Hvala Benjaminu na ljubavi koju je pružio, na donaciji i podršci <3 #srcezadjecu @benjaminburic12