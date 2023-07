Mašović: Djecu koju su ubili Škorpioni pronašli smo u vrećama iz 2000. godine

Amor Mašović, dugogodišnji član kolegija Instituta za nestale u BiH rekao je da politički vrh Republike Srpske i oni koji su učestvovali u ratu moraju podijeliti informacije gdje se nalaze masovne grobnice svih onih koji se i danas vode kao nestali, a koji su ubijeni u genocidu.

On je u razgovoru za televiziju N1 iznio zastrašujući podatak, a to je da su grobnice prekopavane i godinama iza rata, pa i danas.

“Činjenica je da mi na teritorijama, za koje raspolažemo vjerodostojnim informacijama gdje se nalaze, nismo našli grobnice što dokazuje da se one i danas premještaju. Pripadnici Škorpiona koje su vodili ratni zločinci Simatovića i Stanišić, a koji su strijeljali šest mladića kod Trnova su pronađeni na Rogoju u sekundarnoj grobnici. Njihove kosti su pronađene u reklamnim vrećama s datumom proizvodnje 2000. godine. To je organizovano, jer to nisu uradili mještani i neko je to organizirano radio”, rekao je Mašović.

Mašović koji je danas državni parlamentarac je pozvao politički vrh RS-a, obavještajne službe, učesnike rata da podijele te informacije na aplikacije ili anonimne broje istakavši da je to teško očekivati jer predsjednik RS negira i psuje genocid.

Dodao je kako im je u nastojanju da indentifikuje ekshumirane dijelove žrtava i nova laboratorija u Den Hagu koja može identificirati žrtve ako se na analizu pošalje krv i daljnje rodbine što ranije nije bio slučaj.

“Na taj način neki skeletni ostaci koju su ekshumirani prije deceniju danas dobijaju svoja imena i prezimena”, kaže Mašović.

Istakao je da i dalje ima onih za kojima se i traga jer su njihova tijela prekopavana u više masovnih grobnica pa su do sada ukopani nekompletni sekeleti i njihovi djelići.

