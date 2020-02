Emotivna poruka majke stradalih sestara Usto: Moje srce je slomljeno, uvijek ću biti ponosna na njih

Njihova majka Dženana Usto na svom Facebook profilu napisala je emotivnu poruku.

– Moje dvije prelijepe kćerke, dvoje moje predivne djece, ostavile su me prošle nedjelje i otišle na bolje mjesto. Otišle su iz svoje sobe u pola pet ujutru da bi spasile prijatelja, koji im je bio i kolega sa posla, i više se nisu vratile… Moje srce je slomljeno… One su bile tako lijepa i divna djeca, dobrodušne i uvijek sretne. Uvijek sam bila ponosna na njih i uvijek ću biti. One su djeca koju bi svaki roditelji poželjeli. I poginule su pomažući drugima. Željele su nekoga spasiti… Neka vam Bog pomogne gore i pogleda nas iz raja. Vi ste uvijek sa mnom i uvijek ćete biti. Zaslužile ste raj i bićete gore zajedno i brinuti o nama… Za mene i sve ostale koji su vas voljeli i znali, ostalo je samo da budemo dobri ljudi koliko možemo i zaslužimo raj gdje ćemo se svi sresti jednog dana… Amin. Moji voljeni anđeli, moliću se za vas sve vrijeme… – napisala je njihova majka.

