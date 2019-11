Ispovijest Aleme Bosandžije: Godinama me mučio, a sada je htio da me ubije

Divljački je nasrnuo i na njenog oca Ibru, koji je pokušao da je zaštiti. Prema policijskom izvještaju, Ibro je tada iz pištolja ranio Tahirovića u glavu, koji je završio na Maksilofacijalnoj klinici.

Petogodišnje nasilje

Epilog je to petogodišnjeg nasilja u porodici koje je sa svoje dvije djevojčice preživljavala Alema. Upozoravala je godinama na zlostavljanje i policiju i Centar za socijalni rad, a na kraju je ostala sama sa svojim ocem da se brani od nasilnika i narkomana.

Usplahirena i još u šoku od svega što im se dogodilo, Alema nas je dočekala na pragu kuće u Velikokladiškoj ulici. Kazala nam je da je Adnan, naoružan nožem, pištoljem i lancem, upao u kuću.

– Četiri puta sam bila u sigurnoj kući zbog njega. Nije ovo prvi put da me ubode nožem. Vidite šta mi je uradio. Možete i povredu slikati i leđa slikajte javno – kroz suze nam je govorila Alema.

Još šoku, nastavlja da je otac koji je bio na spratu sletio u prizemlje kad je čuo razbijanje prozora.

– Mi smo čuli da je puklo. Ja sam ustala i došla nasred sobe, otac je provalio vrata, ja sam već stajala. Adnan je mene udaro, on je mene izbo, ja sama pala i izgubila svijest, ne sjećam se ničega. Oca je ubo u stomak. Sad mi je samo bitno da moj otac ustane na svoje noge – uznemireno nam je ispričala.

Prije dva dana im jeolicija dolazila na vrata zbog prijetnji.

Stalne prijetnje

– Zvao me na telefon, repetirao pištolj. Rekla sam policiji: “Shvatite ovo ozbiljno”, na šta su oni uzvratili: “Ne boj se, kad dođe na vrata, ti nas nazovi” – priča Alema.

Komšije su joj ispričale da je Tahirović izletio poslije napada iz kuće i da je nožem izbušio gume na vozilu. Kazali su joj da je trčao i vikao: “Ovo još nije gotovo”.

Jučer je Alema otišla u CUM da posjeti oca i, kako kaže, tada se šokirala kada je vidjela Adnana.

– Bila sam tamo, Adnana su privodili, on se meni počeo smijati u lice. Bio je u kolicima, vozio ga je policajac. Kako sam išla, ja sam samo kazala: “Oj, Bože, sklonite te ga, ne želim da ga vidim uopće”. Tu je policajac, a on je mene gađao i rekao: “Skloni se”. Da se ja sklonim, ja kao žrtva nasilja pet godina – priča Alema.

Četiri puta je ova nesretna žena sa svojim djevojčicama bila u sigurnoj kući, iz koje je izašla prije šest mjeseci. Prije mjesec, napominje Alema, konačno je Adnanu izrečena zabrana prilaska njoj i djeci na period od osam mjeseci.

– Znate li vi koliko sam ja prijava napisala protiv Tahirovića, pet godina braka, a sve skupa sam bila više u sigurnoj kući. Niko mi ga nije birao, ja sam ga odabrala, na početku je bio fin, šta nam je svašta radio. A inspektorica koja prati zaštitne mjere danas ulazi i kaže: “Vidi u Aleme trepuški”

Pakao zajedničkog života

– Posljednji put sam od njega s djecom pobjegla prije godinu i po kada je moju djevojčicu od 40 dana držao na prozoru. Vadio je onu stvar i govorio da im se popišam u flašicu da jedu. To je bio užas , to zna policija, svi su rekli to nije ništa. Ja sam njima govorila, ljudi, on će mene ubiti. Prije četiri mjeseca, kada me je sreo na pijaci Ciglane s dvoje djece, on je mene istukau poštoljem i nožem. Pred petsto ljudi on je mene izudarao, onesvijestio me i tada. Tada su otkrivene te dvije žlijezde, kako kažu doktori tumori. Pa niko ništa – ispričala nam je ova nesretna žena.

Ostala bez pomoći

– Policija vrlo dobro zna ko je on. On je čovjeku na Dobrinji zapalio stan. Sve sam ja ovo prijavljivala Centru za socijalni rad i policiji i svima, ali niko me nije shvatio ozbiljno. Ogorčena sam, vjerujte, na sve institicije, tražila sam pomoć da smjeste negdje mene i djecu. Niko mi nije pomogao. Govorili su možemo uzeti djecu, a šta je sa mnom. Sad me svi zovu. Ne treba mi niko, pogotovo Centar za socijalni rad – ogorčeno je ova mlada žena, prenosi “Avaz“.

