Masovne dojave o postavljenim bombama u školama HNK…

U više osnovnih i srednjih škola širom Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) jutros su stigle dojave o postavljenjim eksplozivnim napravama.

To je za portal Mostarski.ba potvrdila portparolka Uprave policije MUP-a HNK-a, Ilijana Miloš.

Prema njenim riječima, jutros u 7 sati i 15 minuta, putem e-maila o postavljenoj bombi obaviještena je Osnovna škola Čapljina.

Potom su slične obavijesti dobile i Politehnička škola, zatim Druga gimnazija Mostar, potom Srednja medicinska škola sestara Milosrdnica, Srednja građevinska škola u Mostaru, Srednjoškolski centar Konjic, te Srednjoškolski centar Jablanica.

Dojavu o napravi dobio je i Muzički centar Pavarotti u Mostaru.

Ilijana Miloš kazala je da sada slijedi kontra-diverzioni pregled svih navedenih objekata, uz pomoć službenih pasa obučenih za ovakve situacije, te jedinice za podršku MUP-a HNK-a, pišu vijesti.

