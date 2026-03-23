Policija u Tuzli pronašla tri kilograma droge i oružje…

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK, istražitelji Sektora kriminalističke policije iz Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, u saradnji sa Policijom Brčko distrikta, realizovali su tokom 20. i 21. marta uspješnu operativnu akciju usmjerenu na suzbijanje narko-kriminala.

Postupajući po naredbi Općinskog suda u Srebreniku i uz saglasnost dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, izvršeno je pretresanje putničkog motornog vozila korisnika I.N. (1999) iz Orašja, te kuća, pomoćnih objekata i dvorišta korisnika

A.T. (1991) iz Brčkog. Pretresena su i navedena lica koja su zatečena u predmetnom vozilu.

„Prilikom pretresa pronađeno je i privremeno oduzeto više pakovanja sa sadržajem biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Cannabis Sativa ukupne mase oko 3 kilograma, kao i više pakovanja bijele materije koja asocira na kokain ukupne mase oko 200 grama.

Također, pronađena je materija u kristalima koja asocira na opojnu drogu MDMA, digitalne vage za precizno mjerenje, mobilni telefoni, pištolj-revolver, te puška NN marke i kalibra sa okvirom i pripadajućom municijom“, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Pronađene materije bit će predmet vještačenja i koristit će se kao dokazi u kasnijem postupku.

Po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca, licima A.T. i I.N. je oduzeta sloboda zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih naprava, pišu Vijesti.

(24sata.info)

