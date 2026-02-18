Preminuo Borislav Paravac, bivši član Predsjedništva BiH

Nakon duže i teške bolesti, u Doboju je danas u 84. godini preminuo Borislav Paravac, bivši član Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Paravac je rođen 1943. godine u Kostajnici kod Doboja. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1966. godine i niz godina radio u struci te stekao ugled priznatog ekonomiste u finansijskom i komercijalnom sektoru.

Nakon prvih višestranačkih izbora u BiH kao funkcioner SDS cijelu deceniju obavljao je dužnost predsjednika Izvršnog odbora Opštine Doboj.

Bio je poslanik Narodne skupštine Republike Srpske i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, a zatim i član Predsjedništva BiH. Bio je i član Senata RS.

Paravac je bio optužen za ratne zločine, a pred Sudom BiH pravosnažno oslobođen u decembru 2025. godine.

“U periodu od najkasnije 3. maja 1992. do kraja 1993. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog na civilno bošnjačko i hrvatsko stanovništvo na području općina Doboj i Teslić, optuženi Borislav Paravac, u svojstvu predsjednika Kriznog štaba Srpske općine Doboj, kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata izvršio je progon bošnjačkog i hrvatskog stanovništva općina Doboj i Teslić”, stajalo je u optužnici.

Odlaskom u penziju nastavio je aktivan život i rad, osnivanjem firme u kojoj je radio do posljednjih dana života.

Cijeli život je proveo u svojoj rodnoj Kostajnici, gdje je formirao porodicu i podigao dvoje djece.

Komemoracija povodom smrti Borislava Paravca biće održana u petak u velikoj sali Pavlović univerziteta u 11.00 sati. Opijelo i posljednji ispraćaj biće ispred porodične kuće u Kostajnici u 13.00 sati, pišu Vijesti.

