Mostar: Policija uhapsila četiri osobe, oduzeti heroin, kokain i ecstasy

Službenici Sektora kriminalističke policije MUP-a HNK proveli su u ponedjeljak akciju usmjerenu na suzbijanje zlouporabe opojnih droga, tokom koje su na više lokacija na području Mostara uhapsili četiri osobe, saopćeno je iz MUP-a HNK-a.

U Konjicu je uhapšen D.S. (1990), kod kojeg je pronađena određena količina heroina. Na području Mostara uhapšeni su M.N. (1979), kod kojeg su policijski službenici pronašli kokain i heroin, te D.M. (1979), kod kojeg je također pronađena određena količina heroina.

Tokom policijskih aktivnosti zaustavljen je i legitimisan E.R. (1976) iz Hadžića, koji je dobrovoljno predao neutvrđenu količinu biljne materije nalik marihuani, neutvrđenu količinu bijele tvari koja asocira na amfetamin te 17 komada rozih tableta koje izgledom podsjećaju na opojnu drogu ecstasy.

Sve osobe su uhapšene, nad njima je provedena kriminalistička obrada, a o događaju je obaviješten nadležni tužilac, pišu Vijesti.ba.

