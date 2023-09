Otvoren Studentski dom “Antalya”

Opremu za dom osigurao je Savez općina turskog svijeta, uređenje partera financiralo je Gradsko vijeće Mostara, a sredstva za završne radove osigurala je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona.

– Zaista smo svima zahvalni, jer su svi doprinijeli otvaranju Studentskog doma, koji je vrlo značajan i predstavlja novu eru u razvoju Univerziteta i sire društvene zajednice, a rezultat je zajedničkog napora svih tih relevatnih aktera koji su učestvovali u projektu. Studenti primaju subvencije od svojih Kantona, a one iznose 220 do 250 KM, tako da svi imaju subvencije i oni će dodati po 20 do 30 KM, i oni će biti smješteni u Studenstkom domu, koji je zaista u rangu hotela, izjavio je zamjenik glavnog sekretara Grada Antalija, Yasare Ergun.

Posebno je istaknuo veze dvaju gradova i bratski odnos prema Mostaru.

– Naše bratske veze počinju od 2011. godine. Univerzitetske veze su započele 2003. godine. Naše kolege s Univerziteta “Džemal Bijedić” kazali su nam da je Gradu Mostaru potreban Studenstki dom koji će zadovoljiti sve kulturno-obrazovne potrebe s ovog Univerziteta. Za nas je od izuzetne važnosti i značaja da možemo doprinijeti gradnji objekta kao što je Studentski dom. Kao rezultat svih radova i zalaganja, radovi su završeni i sada normalno može služiti svojoj svrsi, naveo je

Na pitanje koliko je izdvojeno novca za Studenstki dom, odgovorio je:

– Mislim da ne bi bilo lijepo da ističem cirfu koja je izdvojena. Nije važno koliko je novaca uloženo u izgradnju Studentskog doma, nego ta duhovna, nematerijalna vrijednost kojom je izgradnja Doma pokrenuta. Siguran sam da će se u skorije vrijeme naši doprinosi i veze u Mostaru i Univerzitetu udvostručiti, ako ne i utrostručiti. U svakom trenutku smo uz Mostar i njegove građane, poručio je Ergun.

Gradonačelnik grada Konya i predsjednika Saveza turskih općina Ibrahim Altaj, istakno je da je ovaj jedan od konkretnih i bitnih projekata, koji su provedeni kada je u pitanju rad općina Turskog svijeta.

– Ono što je bitno dodatno naglasiti jeste da smo realizovali brojne aktivnosti sa našim bratskim Mostarom. Bez prekida radimo na nastavku i realizaciji brojnih kurseva koji se tiču mnogih aktivnosti. Kompletirali smo projekte u Sarajevu, Mostaru i Srebrenici, istakao je.

Rektorica Univerziteta “Džemal Bijedić” Alena Huseinbegović je istakla da otvaranje doma predstavlja novi korak u razvoju Univerziteta, što je rezultat napora svih aktera koji su učestvovali u realizaciji projekta. Studentski dom, kako je rekla, predstavlja simbol rasta i razvoja univerzitetske zajednice.

– On će kao takav pružiti modernu i komfornu stambenu atmosferu za studente koji će boraviti u njemu. Kvalitetno i moderno osmišljen i ispunjen vrhunskim sadržajima dom će kreirati kvalitetan ambijent i okruženje koje podržava akademski i društveni razvoj studenata. Ovo za njih nije samo objekt betonske konstrukcije nego ugodno mjesto gdje će stvarati uspomene, stjecati znanje i vještine, ali i nova inovativna rješenja, poručila je.

Studentski dom može primiti 180 studenata. Ima 22 kvalitetno opremljena apartmana, te studentsku ambulantu i psihološko savjetovalište. U sklopu Doma izgrađen je i restoran koji će nuditi hranu po pristupačnim cijenama, a prve studente primit će već početkom nove akademske godine.

