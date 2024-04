Ša se ZALETEO na njega, on se SRUŠIO NA ZEMLJU: Miona stala između njih dvojice – ŽESTOK OKRŠAJ suparnika, nastao HAOS u Beloj kući

Nenad Aleksić Ša danas se iznervirao jer je njegova devojka, Miona Jovanović, morala da se uslika sa bivšim dečkom, Stanislavom Krofakom, za uskršnje fotografisanje.

Do repera je došla informacija da je Stanislav zagrlio Mionu tokom fotografisanja, pa je on izgoreo od besa i priredio joj je ljubomornu scenu. Kap koja je prelila čašu i dovela repera do tačke pucanja je obraćanje Uroša Stanića Mioni. Ša nije želeo da joj se on obraća i to je shvatio kao provokaciju, pa se zaleteo na njega,piše Srbijadanas

Uroš se u momentu preplašio, pa je pao na zemlju i sklupčao se, dok je reper vikao na njega. Zadrugari su se umešali i sprečili haos većih razmera.

Međutim, niko nije očekivao da će se u sukob umešati i Miona, koja je stala na Uroševu starnu Samo joj se još jednom obrati – pretio je Ša.

– Skloni se divljaku. Izlazi odavde. Marš. Pomeri se odavde više, nenormalni čoveče. Ako si lud, idi pij terapiju. Skloni se ludaku. Ti ćeš nekome da braniš šta će i kako će – vikala je Miona.

Obezbeđenje je uletelo u Belu kuću i odvuklo je Ša, kako ne bi nastao problem većih razmera.

