Oblačno vrijeme, tokom dana pljuskovi i grmljavina

Tokom dana sa pljuskovima i grmljavinom. Na sjeveru i sjeverozapadu Bosne lokalno intenzivnije padavine, što može uzrokovati pojavu bujica. U Hercegovini sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne i dio noći u većem dijelu Hercegovine se očekuju pljuskovi i grmljavina.

Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna temperatura oko 22 stupnja.

U utorak u Bosni oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini jutro sunčano, a u ostatku dana pretežno oblačno. Od sredine dana u Hercegovini se očekuju pljuskovi i grmljavina. U većem dijelu Bosne se očekuju intenzivnije padavine što može uzrokovati pojavu bujica. Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stupnjeva.

U srijedu, pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini padavine uglavnom poslije podne. U istočnim, sjeveroistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne se očekuju jači pljuskovi, što može uzrokovati pojavu bujica. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva.

U četvrtak, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva, pišu Vijesti.

