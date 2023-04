NE PAKIRAJTE OPREMU: NA BH. PLANINAMA NAJAVLJENO SKIJANJE I U MAJU

Na bh. olimpijskoj planini Bjelašnica uslovi za skijanje u srednjoj i gornjoj zoni su dobri. U Babinom dolu, nažalost zbog nadmorske visine, većina snijega se otopila – kazali su Feni iz Uprave Ski centra Bjelašnica Igman, piše FENA.

Naglasili su da prema njihovom novom operativnom radom, u ovom Ski centru žele da započnu i završe ski sezonu u gornjoj zoni.

– Skijaši idu šestorosjedom u gornju zonu i onda se može skijati na liftu Heliodrom. U budućnosti kad uradimo novi lift na vrhu to će biti Heliodrom i Kotlovi. To je nova strategija da se skija u gornjoj zoni na početku i kraju sezone. Nadamo se da će se i naši skijaši privići na to na dio rani i kasni dio sezone – kazali su iz Uprave Ski centra Bjelašnica Igman.

Naglasili su da pripremaju skijalište za skijanje sljedeća dva vikenda, kao i za 1. maj.

– Htjeli smo da priredimo nešto specijalno za naše skijaše, rano skijanje kao što je Sabah Ski, a to je jedinstveni događaj ranojutarnjeg skijanja na bh. olimpijskoj ljepotici Bjelašnici.

Spektakl je gledati sa te nadmorske visine kako izlazi sunce – kazali su iz Uprave Ski centra.

Dodali su da radnici sa odjeljenja uređenja staza rade aktivno na raspoređivanju snijega u gornjoj zoni da što duže bilo uslova za skijanje. Ističu da se na Bjelašnici uvijek moglo skijati u maju, samo treba još poboljšati infrastrukturu, odnosno imati liftove na vrhu.

U KJKP “ZOI 84” ističu su zadovoljni ovom ski sezonom.

– Iako je ovo bila izazovna ski sezona, zbog kasnog početka, jer su niske temperature i snijeg zakasnili gotovo 45 dana, vrlo smo zadovoljni. Promjene u preduzeću, kao što su infrastrukturne su doprinijele da možemo izdržati ovakvu sezonu. Imali smo vrlo dobar promet. I promet i profit je zamalo nadmašio prošlu sezonu koja je počela prije vremena – kazali su Feni iz Uprave Ski centra Bjelašnica Igman.

Na olimpijskoj planini Jahorini uslovi za skijanje su odlični, potvrdili su Feni iz Olimpijskog centra Jahorina.

Naglasili su da na ski stazama ima više od 40 cm snijega, dani su duži i sunčaniji, na stazama nema gužve i proljetno skijanje je “stvoreno za uživanje”.

– Naši skijaši i borderi mogu uživati na odlično pripremljnim stazama, trenutno uz popust od 40 posto – kazali su.

Naglasili su da iako je proljeće uveliko stiglo, skijanje na Jahorini bit će nastavljeno i do početka maja.

– Do sada imamo 117 dana rada. Planirano je da skijanje na Jahorini organiziramo dok god vremenski uslovi to budu dozvoljavali, iako je većina skijališta u regionu ovu sezonu zatvorila zaključno sa početkom ove sedmice, mi nastavljamo dalje – kazali su iz OC Jahorina.

Istakli su da je na Jahorini ovu zimu obilježilo sjajno skijanje na odlično pripremljenim i obilježenim ski stazama sa adekvatnom signalizacijskom i bezbjednosnom opremom.

– Iako smo za kratko vrijeme na Jahorini ugostili značajan broj skijaša, više od 280.000 njih, na našim ski stazama i na polazima instalacija nije bilo gužvi, zahvaljujući prvenstveno uvećanom kapacitetu instalacija vertikalnog transporta koji sada iznosi 33.000 skijaša na sat – kazali su.

Iz OC Jahorina ističu da su privukli nove kategorije gostiju na planinu dobrim promocijama koje su realizirali pred samu zimsku sezonu, pa su nas tako uz goste sa prostora bivše Jugoslavije koji tradiconalno posjećuju Jahorinu, imali i posjete gostiju iz Rumunije, Mađarske, Velike Britanije uz saradnju sa agencijom TUI i uvođenjem čarter leta na relaciji London – Sarajevo.

– Izuzetno je bitno da svoju strategiju razvoja i poslovanja prilagođavamo realnim uslovima, globalnom otopljavanju sa kojim se cijela Evropa suočila na početku zime te da ulažemo u ljetnje sadržaje i sistem osnježavanja – kazali su Feni iz OC Jahorina.

