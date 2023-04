Mraz u narednim danima može naštetiti voćnjacima

Prema agrometeorološkoj informaciji Republičkog hidrometeorološkog zavoda, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da 24 sata prije pojave mraza upotrijebe kombinaciju preparata na bazi aminokiselina i hormona, piše BHRT.

Osim ovih mjera, kako se navodi u agrometeorološkoj informaciji za period do nedjelje, 9. aprila, potrebno je obezbijediti materijal za zadimljavanje, kao i orošavanje (antifrost sistem).

Nestabilne vremenske prilike usloviće i pojavu biljnih bolesti, kao što su kovrdžavost lista i monilija na breskvi i kajsiji, čađava krastavost kod jabučastog voća i drugih bolesti.

Prema prognozi hidrometeorološkog zavoda, sredinu sedmice obilježit će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, uz pojavu mraza u jutarnjim satima.

Tokom petka, 7. aprila, i u dane vikenda, prognozira se pretežno do potpuno oblačno sa slabim i povremenim padavinama – kišom, susnježicom i snijegom.

Jutarnja temperatura vazduha u višim krajevima biće od minus 11 do nula, u nižim od minus pet, na jugu do devet, dok će se maksimalna dnevna biti od minus tri do šest u višim, a u nižim predjelima od šest do 11, na jugu do 16 stepeni Celzijusovih.

