Poplave izazvale velike štete u BiH: “Za sistem zaštite potrebni milioni KM”

Za N1 su o trenutnom stanju u svojim općinama nakon poplava govorili Radenko Reljić, načelnik Kozarske Dubice, Miroslav Drljača načelnik Novog Grada, Faris Hasanbegović, načelnik Sanskog Mosta i Aleksandar Pašić, portparolom opštine Kostajnica.

Načelnik Novog Grada, Miroslav Drljača, kaže da su poplave izazvale velike štete na infrastrukturi i domaćinstvima.

“Una i Sana su imale veliki vodostaj i došlo je do izlivanja, imali smo velike količine padavina. Poslije ta četiri dana imamo smirivanje, vodostaji su manji za jedan metar i olakšalo je tu situaciju. Utvrđujemo štete i oštećenja na lokalnim putevima, danas ćemo izaći na teren da vidimo štete na objektima i da krenemo da saniramo i refundiramo štetu koja je napravljena”, kaže.

Ističe da u Novom Gradu imaju sistem koji kontroliše podzemne vode još iz pedesetih godina.

“On drži nivo podzemnih voda na odgovarajućoj visini i nemamo probleme u samom gradu. Ima nekih lokacija koje ne možemo kontrolisati jer to košta milione da bi se napravio bolji sistem. Sa ovakvim vodostajima vidimo da je nivo rijeka viši nego u samom gradu. Izgrađen je i veliki broj stambenih jedinica koji su u neposrednoj blizini rijeke i ne mogu se čuvati na pravi način. Mi smo kao lokalna zajednica napravili projekat prije ovih poskupljenja i to je preko milion maraka kako bismo spriječili slične scenarije. To i nije neka cifra, ali oni koji odlučuju od prioritetima u RS trebaju uvidjeti da se to uradi”, rekao je Drljača.

Načelnik Kozarske Dubice, Radenko Reljić, ističe da je stanje u toj općini stabilno i objašnjava da poplave nisu prijetile iz rijeka već od oborinskih voda sa okolnih planina.

“Ima li smo kriznu situaciju u gradskoj jezgri. Stavili smo nasipe i stanice koje izvlače vodu su radile u punom kapacitetu. Vodili smo računa da grad ne ostane bez struje. Poplavljeno je nekih 40 kuća. Ljudi nisu zapamtili ovolike poplave. Uradili smo evakuaciju ljudi. Količina padavina je prevezišla naše kapacitete. Već u jutarnjim satima smo proglasili kraj vandrednog stanja. Vode RS smo kontaktirali i sve institucije, privatne i javne firme, i uspjeli smo izvući vodu iz poplavljenih objekata. Vlada RS je odobrila oko 750.000 KM kako bi se osigurali od proljeća i oborina. Radimo popis štete na usjevima i objektima i znaćemo kolika je ona na području našeg grada”, rekao je Reljić.

I u Sanskom Mostu je bilo teško stanje u noći sa subote na nedjelju. Grad nije bio ugrožen od rijeke Sane, nego manjih rijeka i pritoka.

“Radilo se o bujičnoj poplavi. Bilo je dramatično za naše stanovništvo. Bujična poplava je za sat vremena dostigla maksimalan nivo i preko 30 domaćinstava je poplavljeno. Tu su i poljoprivredni objekti i komisije danas idu u obilazak građana da bi se napravio detaljan izvještaj kako bi tražili pomoć viših nivoa vlasti. Dijelom smo sanirali makadamske puteve i sve su komunikacije putne prohodne. U Sanskom Mostu smo uložili velike novce još od 2014. posebno zbog rijeke Sane koja pravi veće štete. Taj smo problem riješili, ali problem su manje rijeke zbog gradnje i sužavaju se korita koja ne mogu primiti svu vodu. Količina voda koja je sada padala je količina koje nijedno korito ne može podnijeti. Nažalost, svake godine imamo ovaj problem. Sve se mora uraditi da se smanje štete”, kazao je načelnik Sanskog Mosta, Faris Hasanbegović.

Kostajnica je također bila na meti obilnih padavina prošle sedmice.

Aleksandar Pašić, portparol općine Kostajnica kaže da se situacija stabilizovala.

“Mi se od 2014. susrećemo sa elementarnim nepogodama. Zadnja poplava koja je prouzrokovala izlijevanje bujičnih voda bila je znak da se krene u saniranje nekih potoka uz pomoć Vlade RS. Ove nedjelje su te utvrde koje su tad napravljenje podnjele kišu i vodu. Sad nam je poplavljeno oko desetak domaćinstava i utvrđuju se štete”, dodao je, piše N1.

