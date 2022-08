Evo koliko su zaradili ministri i članovi Predsjedništva BiH u prethodnom mandatu

Ministri i članovi Predsjedništva BiH su tako od početka mandata do jula 2022. godine mjesečno primali oko 5.000 KM.

Osim plata isplaćivani su im topli obroci, paušali, dnevnice, upotreba auta, prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine, naknade za rad u komisijama, jednokratne pomoći, naknade za odvojeni život i smještaj, a pred ljetni odmor dobijali su i 300 KM regresa.

Treba podsjetiti da je Vijeće ministara BiH godinu i dva mjeseca nakon izbora radio u tehničkom mandatu, te da je novi saziv počeo sa radom tek krajem decembra 2019. godine.

Prema istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo, 20 ministara i njihovih zamjenika je od tada za plate i naknade ukupno primilo 2,68 miliona maraka.

Mjesečno su u prosjeku dobijali oko 4.472 KM, a u ovom periodu održali su ukupno 116 sjednica.

Među najplaćenijim su predsjedavajući Vijeće ministara BiH Zoran Tegeltija i ministar finansija Vjekoslav Bevanda kojima je do sada pojedinačno isplaćeno oko 160.000 maraka.

“U njihovom mandatu BiH je uglavnom funkcionisala na privremenom finansiranju tokom kojeg nije bilo moguće realizovati razvojne projekte”, navodi se u istraživanju CIN.

Zastupnik Halid Genjac iz SDA je dio zakonodavne vlasti od 1996. godine. Četiri puta je bio poslanik i četiri puta delegat. No, većinu mandata nije osvojio glasovima birača, nego je Stranka odlučivala da on bude dio Parlamenta. Do mandata je stizao preko kompenzacijske liste ili delegiranjem u Dom naroda.

U aktuelnom sazivu se u raspravu uključio na četiri sjednice, a postavio je jedno poslaničko pitanje. Za to je dobio više od 241.000 KM. O svom radu nije želio razgovarati sa novinarima.

Ni delegat Munib Jusufović iz Saveza za bolju budućnost (SBBBiH) nije bio posebno aktivan. On je na pola mandata iz Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH prešao u državni Dom naroda početkom 2020. godine, preuzevši mjesto svog stranačkog šefa Fahrudina Radončića koji je imenovan za ministra.

Na izborima 2010, 2014. i 2018. godine u prosjeku je osvajao 500 glasova pa je za mandate u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta morao imati dodatnu podršku stranke koja mu je davala kompenzacijski mandat.

On je 2013. godine dobio otpremninu od oko 14 hiljada maraka pa uz visoku plaću u Parlamentu prima i penziju. Za delegatsku funkciju u ovom mandatu mu je isplaćeno 179.000 maraka. Za to vrijeme učestvovao je u raspravama na deset sjednica, nije postavio nijedno delegatsko pitanje niti je podnosio inicijative. Na zalasku karijere i mandata kaže da ne može biti zadovoljan učinkom tokom političke karijere.

„Nema niko od nas razloga da se pohvali. Bilo bi čak sramota da se pohvali“, kaže Jusufović.

Za razliku od ministara, tri člana Predsjedništva BiH koštali su građane oko 723.533 KM, a svaki od njih je u prosjeku mjesečno primao oko 5.609 KM. Za ove četiri godine održali su ukupno 178 sjednica.

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je od početka mandata naplatio više od 243.000 maraka. Šefik Džaferović je u istom periodu plaćen nešto više od 247 hiljada maraka, dok je Željko Komšić dobio skoro 233.000 maraka iz budžeta BiH.

