Evo kakvo nas vrijeme očekuje do nedjelje

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura od do 22, a dnevna do 33°C.

U četvrtak sunčano uz umjeren porast naoblake tokom poslijepodneva. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a dnevna do 34°C.

U petak sunčano. Jutarnja temperatura do 25, a dnevna do 38°C.

U subotu sunčano. Poslijepodne umjeren porast naoblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Jutarnja temperatura do 21, a dnevna do 38°C,piše Slobodnabosna

Facebook komentari