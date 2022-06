Schmidt: Dodik me pozvao na njegovo privatno imanje, nisam prihvatio

„Dodik i ja se poznajemo već godinama, imam poziv da dođem na njegovo privatno imanje i popijemo piće. Možda možemo o tome pričati kasnije. Prvo ćemo raditi, ja sam Nijemac, pa ćemo onda piti rakiju“, kazao je Schmidt u intervjuu za bijeljinsku BN televiziju.

On je kazao da je njegov posao da sa političarima u BiH vodi dijalog, kao što se dijalogom moraju rješavati i sva sporna pitanja u BiH.

Komentarišući to što ga političari u RS osporavaju, Schmidt je kazao da onima koji se bave tom temom ne treba posvećivati puno pažnje.

“Mogu samo reći da sam u punoj funkciji, da sam nastupao u Savjetu bezbednosti, idem u Beograd i tamo me prihvataju predsednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh SPC-a. A kada imam blagoslov crkve, onda to mora biti to”, naglasio je on.

