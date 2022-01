Danas oblačno vrijeme s maglom: Evo čega se treba paziti danas

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Poslije podne i tokom noći povremeno jaki udari juga. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 9 do 16 stepeni.

U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. U nižim dijelovima grada, veći dio dana, je moguća magla ili sumaglica. Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 12 stepeni.

Upaljen je žuti meteoalarm za pojedine regije zbog udara vjetra te se građani pozivaju na oprez.

U Bihaću se očekuju udari vjetra između 40 i 60 kilometara na sat, u Sarajevu između 40 i 55 kilometara na sat, a u Banjoj Luci popodne i uveče bit će jak jugozapadni vjetar, udari vjetra bit će jači od 50 kilometara na sat, u višim predjelima u Krajini udari vjetra preko 60 kilometara na sat.

– Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetnje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar – navodi se na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi Novi.

Facebook komentari