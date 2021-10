Jelena Trivić: Dodik je najveća i najopasnija prijetnja po srpski narod

Potpredsjednica Partije demokratskog progresa Jelena Trivić izjavila je da je člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika jučer nadmašio sam sebe, obmanjujući javnost izjavom da je u ratu, da je to htio, mogao stići do čina generala.

– Izjavio je ovo pred cijelom javnosti RS i Srbije, u prisustvu predsjednika Srbije. U toj tragikomici, nadmašio je sve svoje muzičke nastupe – Napisala je Trivić.

Ona navodi da je Dodik u ratu bio “general šverca cigareta i nafte i pukovnik šverc-kamiona”.

Govoreći o političkim porukama koje je poslije sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem poslao iz Beograda, Trivić je navela da je jasno da Dodik od predsjednika Srbije nije dobio podršku za “vraćanje tri ključne nadležnosti Republici Srpskoj, odnosno za vojsku, bezbjednosni sektor i indirektne poreze”.

– U svojim izdajničkim pohodima u koje uvlači i narod i Republiku Srpsku, Milorad Dodik ne preza da obmane, izgovori notornu neistinu, što znači da je spreman na sve, pa i na to da pred predsjednikom Srbije govori svakojake gluposti – naglasila je potpredsjednica PDP-a.

Jelena Trivić je istakla da nikada nije prizivala sankcije ni Dodiku ni ovom bh. entitetu, dodavši da Dodika mora da smjeni narod, a da opozicija treba da iskoristiti sva demokratska sredstva da se to desi na izborima.

– Dodik je najveća i najopasnija prijetnja po srpski narod, on nas je ponizio, devastirano, raselio, razjedinio. On nije nikakav spasilac, a spas će biti kada on ode u političku prošlost – istakla je potpredsjednica PDP-a. prenosi “Avaz“.

