Stanivuković uoči protesta u Banjoj Luci: Ovo je početak njihovog kraja, propala politika kvazi Srbenda koji glume neke patriote

U Banjoj Luci je organizirana pres konferencije opozicije Republike Srpske koji se tiču protesta koji su najavljeni za sutra u 17.30 sati.

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković poslao je jasnu poruku:

– Ako čovjek (Vlado Đajić, op.a.) koji je nelegalno uvozio kiseonik, ako čovjek koji takvu kuhinju ima u Kliničkom centru, koliko je tek samoubistava bilo, nažalost najveći procenat smrtnih slučajeva, ako taj čovjek sam nije osjetio potrebu da sam podnese ostavku, onda je jedan od naših zahtjeva da taj čovjek više ne bude direktor Kliničkog centra kao i da Vlada takve ljude sankcioniše. Međutim, precizne zahtjeve sutra ćemo iznijeti.

Dodao je da pozivaju sve građane da se pridruže na protestima.

Nije ni za hranu za žohare

– U 17.30 sati su protesti, okupljanje već od 17 sati. Pripremili smo govornike, poruke i zahtjeve, ovo je samo početak njihovog kraja, ovo su posljednjih njihovih 365 dana i taman toliko pred njihov slom i pad pravimo ovaj veliki narodni protest kao uvod u sve ono što njih čeka. Ovo je samo jedan posto to znamo o aferi „Kiseonik“, imamo mnogo dokumenata, ali to ćemo tokom narendih sedmica jer ova afera zahtjeva mnogo energije i posvećenosti – poručio je Stanivuković.

Novinari su ga upitali jesu li objavljenim fotografijama koje su navodno nastale u Kliničkom centru Banja Luka i to u prostorijama gdje se sprema hrana zaista iz prostorija gdje se priprema hrana ili gdje se rade “krupniji poslovi” pripreme hrane.

– Ljudi moji, ono nije prostor ni za šta, kao da je atomska pala, pa još neko nije stigao da očisti. Ono nije ni da pripremate hranu za žohare, nije ni za šta. Nadležna inspekcija grada je otišla tamo, to je njihova nadležnost, upućeni su koje prostorije treba da pogledaju. Prve infomacije koje smo dobili jeste da ne ispunjavaju minimalne tehničke uvjete. Ići će na vještačenje. Smatramo da je ono izvor zaraze. Tamo se priprema 3.000 obroka. Koji god da je dio, ulazi u sastav hrane koja se daje pacijentima, od kojih je jedan dio vjerovatno životno ugrožen. Ono su slike strahote i užasa, nemarnosti, odraza propale politike kvazi lažnih i izmišljenih Srbenda koji glume neke patriote – kazao je, između ostalog, Stanivuković.

Gnusno i žalosno

Komentirao je Stanivuković o svađu Dodika s novinarkom BN televizije.

– Ono što je nevjerovatno jeste da BH može signal da dobije u Federaciji, a ne može u RS, gdje je nastala i postoji, gdje na kraju služi građanima RS. To govore kako se pojedini ljudi ophode prema medijima. Onakva izjava gospodina Dodika, da kaže da je neko izdajnik samo zato što drugačije od njega misle, da onako kvalifikuje novinare, ono je zastrašujuće. Izuzetno sam ponosan na novinarku koja mu je odbrusila. I ja sam mislim da je to jedna švercer koji se obogatio za vrijeme rata i koji danas na taj način gleda ljude. Čuli ste njegovu izjavu kada je ona rekla: “Ja sam iz porodice koja je dala život”, a on rekao: “Ma šta god da si, šta me briga”. To je njegovo ophođenje i to je dokaz zašto mi sutra izlazimo. Zbog onakvih izjava. Zbog toga što jedan član Predsjedništva BiH, među prvim ljudima u BiH onako izlazi i govori prema jednom mediju, naziva ga zločinačkim udruženim poduhvatom zato što na svoj način prenosi. To je gnusno i žalost. Zbog toga će sutra hiljade građana doći i reći svoje stavove – kazao je Stanivuković.prenosi “Avaz“.

