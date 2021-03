Uskoro nam neće imati ko dovoziti hranu.

Kad je riječ o korona pasošima koje najavljuje EU, to je veliki problem jer u BiH stižu vakcine iz Rusije i Kine, koje EU ne priznaje, i nećemo moći dobiti pasoš, kaže Grbić

Građani Bosne i Hercegovine u narednom periodu mogli bi ostati i bez dovoljnih količina hrane, budući da nedostaje značajan broj vozača kamiona. Kazao je to za „Avaz“ Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prijevoznika za unutrašnji i međunarodni transport RS.

Prazni kamioni

Naveo je kako je poznato da BiH uvozi čak 70 posto hrane, i to pretežno putem autoprijevoznika.

– U protekle dvije godine iz BiH je otišlo više od 4.000 profesionalnih vozača, a prvenstveno u zemlje EU. Nažalost, taj trend je nastavljen. Međutim, očekuje se da se broj odlazaka značajno poveća nakon što završi pandemija koronavirusa. Trenutno u BiH nedostaje veliki broj vozača i praktično nema autoprijevozničke kompanije koja na parkingu nema od pet do 20 praznih kamiona jer ih nema ko voziti – pojasnio je Grbić.

Dopise su, navodi on, slali svim nadležnim institucijama BiH, ali nisu naišli na razumijevanje.

– Međutim, predstavnici vlasti danas se hvataju za glavu jer ne znaju kako zaustaviti odlazak vozača. Kad je riječ o korona pasošima koje najavljuje EU, to je veliki problem jer znamo da u BiH nije stigla niti jedna vakcina, ne računajući donacije. Čak i ako nešto vakcina dođe, to će biti one iz Rusije i Kine, koje EU ne priznaje, i neće se moći dobiti pasoš s tim vakcinama – naglasio je Grbić.

Brojni problemi

Naveo je da treba znati da, ukoliko autoprijevoznici ne rade, to znači da nema ni uvoza ni izvoza.

– To nas dovodi do brojnih problema. Neće imati ko dovesti hranu, repromaterijal za naše kompanije i neće imati ko izvesti iz BiH gotove proizvode. Institucije su ovaj problem vrlo neozbiljno shvatile, nisu se adekvatno posvetile tom pitanju. Bit će ovo ogroman problem. Slali smo brojne dopise Vijeću ministara BiH i drugim institucijama, ali nikada se niko nije udostojio da nas pozove da razgovaramo o toj temi – istakao je Grbić.

Veliki problem za BiH

– Uvođenje korona pasoša na prostoru EU moglo bi prerasti u veliki problem i odraziti se na bh. privredu, smatra i direktor Sektora za industriju i usluge i sekretar Udruženja metalske i elektro industrije Privredne komore FBiH (PKFBiH) Almin Mališević.

Navodi da bi transportne i druge kompanije koje isporučuju proizvode na tržište EU mogle doći u situaciju da, zbog nemogućnosti vakcinisanja vozača, ne mogu na vrijeme isporučiti svoje proizvode.

– Apeliramo na nadležne da takvu mogućnost imaju u vidu i da se osigura vakcinisanje vozača kako bi transport putnika i roba mogao nesmetano funkcionirati – istakao je Mališević.

