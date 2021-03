Mr. Zahida Binakaj: “Lijek Favira bit će dostupan pacijentima u BiH uz ljekarski recept”

“Lijek će se moći kupiti u apotekama na liječnički recept“, navela je Binakaj.

Na pitanje od kada će lijek biti dostupan za korištenje, ona je navela da to važi od danas.

Prim. dr. Dragan Stevanović, internista, nekadašnji šef Odjeljenja interne medicine u Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu, sada angažiran kao ljekar u COVID odjelu te bolnice, nedavno je u intervjuu za AA istakao kako se lijek Favira pokazao dobrim u tretmanu pacijenata zaraženih koronavirusom.

“To je lijek koji je u Turskoj registrovan za gripu, ali u eksperimantalnoj je fazi i za COVID infekciju. Ima dobrih rezultata ako se primijeni u prvoj fazi bolesti i to prvi do peti dan. S tim mi imamo kliničkih iskustava. Imali smo taj lijek, ali opet zbog administrativnih razloga što lijek nije na listi i nije odobren upravo za ovu indikaciju, što bi se sada morale voditi kliničke studije u BiH, povučen je i negdje stoji na lageru. Tako da administracija zaista kaska za onim što bismo mi kao ljudi trebali da imamo kao alate i instrumente da pomažemo pacijentima“, istakao je dr. Stavanović.

Inače, u tretmanu pacijenata daju se i Tocilizumab i Remdesivir pored konvencionalne terapije, a ljudi se snalaze i idu u Srbiju i Crnu Goru da ih nabavljaju.

