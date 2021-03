Kakvo vrijeme nas očekuje naredne sedmice

Od 13. do 23. marta temperature će biti u porastu, jutarnje pozitivne širom zemlje, u Bosni od 3 do 8, u Hercegovini od 6 do 11°C. Dnevni temperaturni maksimum u Bosni između 13 i 18, u Hercegovini od 15 do 20 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. prenosi “N1“.

