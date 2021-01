Pripremite se na veliku promjenu vremena – sljedeća sedmica donosi iznenađenja

Temperature zraka u 13 sati (°C): Bjelašnica -2; Bihać 0; Gradačac 1; Sanski Most 2; Banja Luka, Ivan-sedlo 4; Doboj 5; Sokolac, Tuzla 6; Sarajevo-Bjelave, Zenica 7; Bugojno, Livno 8; Mostar 9; Grude, Široki Brijeg 10; Trebinje 11; Neum 14;

Sutra će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i ponegdje na jugozapadu Bosne. U ranim jutarnjim satima u Bosne je moguć slab snijeg ili susnježica. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 5 do 8, a dnevna od -1 do 5, na jugu od 8 do 12 °C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima ponegdje na području kantona može biti slabog snijega. Jutarnja temperatura oko 0, dnevna oko 4 °C.

U utorak pretežno oblačno sa maglo po kotlinama i uz riječne tokove. Tokom dana djelimično razvedravanje. U jutarnjim satima i dio prijepodneva na jugoistoku Hercegovini sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu od 4 do 9, a dnevna od 3 do 9, na jugu od 8 do 12 °C.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. U prvom dijelu dana u Bosni po kotlinama i uz riječne tokova sa maglom. Jutarnja temperatura od -1 do 3, na jugu od 5 do 8, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 °C.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 8 do 14 °C.

Prognoza FHMz-a do 8. februara, prema raspoloživim prognostičkim modelima najavljuje stabilnije i toplije vrijeme. Uvjeti za mraz su mogući na visokim planinama i početkom sedmice u centralnim područjima Bosne.

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu -3°C i 3°C u Bosni, do 6°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 4°C i 10°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 12°C.

A onda nam opet dolazi promjena.

AccuWeather najavljuje također toplije dane – posebno toplo bit će u četvrtak, a onda od 8. februara se ponovo vraćaju padavine:

