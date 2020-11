Sutra ujutro počinje izborna šutnja

Predsjednik CIK-a Željko Bakalar podsjetio je da su izbori raspisani za 64 općinska vijeća u Federaciji BiH, 56 skupština opština u Republici Srpskoj, 120 načelnika općina u BiH, 14 gradskih vijeća u FBiH, sedam skupština gradova u RS-u, 22 gradonačelnika u BiH i Skupštinu Brčko distrikta BiH.

Podsjetio je i da se zagarantovana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina biraju u 21 osnovnoj izbornoj jedinici, a birat će se 23 mandata. Naglasio je također kako se, u skladu s izmjenama Izbornog zakona RS-a, prvi put na lokalnim izborima neposredno bira i gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

– Na lokalnim izborima sudjeluju ukupno 543 politička subjekta, od čega 129 političkih stranaka, 262 nezavisna kandidata, 72 koalicije, devet listi nezavisnih kandidata i 71 nezavisni kandidat pripadnik nacionalnih manjina. Za lokalne izbore ovjereno je 30.809 kandidata – pojasnio je Bakalar.

Mobilni timovi

Kako je kazao, u zaključeni Centralni birački popis upisano je ukupno 3.283.380 birača, od čega je broj redovnih birača 3.141.257.

– Broj birača sa statusom raseljene osobe koje glasaju u odsustvu je 7.925, broj birača sa statusom raseljene osobe koje lično glasaju je 14.059. Broj birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH je 704 i broj birača koji glasaju putem pošte je 102.377 – rekao je Bakalar.

Prema njegovim riječima, imaju podatke i da je 17.058 birača upisano da glasa putem redovnih mobilnih timova.

– Ukupno u BiH je formirano 5.759 biračkih mjesta što uključuje 388 mobilnih timova. Lokalni izbori će biti održani i u sedam diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u svijetu u kojima su se stekli uslovi za njihovo održavanje – pojasnio je Bakalar.

Govoreći o izbornim pravilima rekao je da je izbornim zakonom propisano da u razdoblju od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja, neće biti objavljivani rezultati istraživanja javnog mnijenja u vezi s glasanjem i izborima.

– Sutra ujutro u sedam sati počinje izborna šutnja i traje do zatvaranje biračkih mjesta. U tom periodu političkim subjektima zabranjeno je sudjelovanje u javnim političkim aktivnostima, a i medijsko izvještavanje o bilo kakvim aktivnostima koje se odnose na političku kampanju. Kazne koje se mogu izreći za kršenje izborne šutnje su novčane i kreću se od 1.000 do 10.000 KM za stranku, od 1.000 do 5.000 za kandidata – istakao je Bakalar.

Fizička distanca

U nedjelju će biračka mjesta biti otvorena od sedam do 19 sati. Bakalar je poručio da se prvi put u historiji BiH izbori provode u vrijeme pandemije što je veliki izazov za sve učesnike u izbornom procesu. S tim u vezi, obavezno je održavanje fizičke distance između članova biračkog odbora od minimalno 1,5 metar.

– Svi članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici dužni su da se pridržavaju općih mjera zdravstvene zaštite uključujući redovno i temeljito pranje ruku, dezinfekciju, pokrivanje usta i nosa kod kašljanja i kihanja, održavanje fizičke distance – pojasnio je Bakalar.

Dotakao se i glasanja osoba koje se nalaze u samoizolaciji ili su zaražene novom vrstom koronavirusa.

– Osobe koje se nalaze u izolaciji zbog zaraze COVID-19 ili zbog izrečene mjere samoizolacije, svoje biračko pravo mogu ostvariti aktivnom registracijom kod nadležnog izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice na način da se uputi zahtjev općinskom odnosno gradskom izbornom povjerenstvu pisanim putem ili mailom ili potpisanim zahtjevom kojeg će neki član porodice odnijeti u izborno povjerenstvo i uz dostavljen dokaz o izrečenoj mjeri izolacije – naglasio je Bakalar.

Kako je kazao, njihova obaveza je da svima omoguće pravo glasa ali i da spriječe zloupotrebe.

– Kontaktirali smo u proteklom periodu. Izmjene pravilnika smo donijeli prije mjesec dana. Tražili smo informacije o ažurnim evidencijama da bismo mogli koordinirati te popise i evidencije sa aktivnostima naših lokalnih izbornih povjerenstva koji trebaju da formiraju mobilne timove. Međutim, informacije koje smo dobijali s terena su bile da otprilike ne postoji ažurna evidencija, odnosno, ako i postoji nije se moglo detektirati koji organi su nadležni i zaduženi da vode te evidencije. Prema posljednjim informacijama, te evidencije ne možemo detektirati – pojasnio je Bakalar.

Članovi CIK-a su poručili da izdavanje rješenja o samoizolaciji nije njihova nadležnost. Naveli su i da će osobe na biračkim mjestima voditi računa o tome da se građani pridržavaju fizičke distance dok čekaju da ispune svoje građansko pravo.

Bakalar je kazao i da je prema informacijama od sinoć, u općinama i gradovima u BiH do sada formirano 129 COVID mobilnih timova.

Prema riječima Bakalara, registrovano je 109 međunarodnih promatrača, 123 promatrača političkih subjekata te 3.824 promarača udruženja građana.-

Pozivam sve sudionike da poštuju propisane epidemiološke mjere. Biračima poručujemo: izađite na izbore i glasajte. To je dan kada vi donosite odluku jer izbori su vaše pravo – dodao je Bakalar.

