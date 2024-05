Svi detalji slučaja: Otkriveno zašto je Marko Miljković PRIVEDEN i do kad će biti u PRITVORU – sukob sa komšijom nije jedini razlog, Tužilaštvo odmah REAGOVALO

Niko nije ni slutio da će se situacija zakomplikovati i da će bivši rijaliti učesnik biti priveden, piše srbija danas.

Bivši rijaliti učesnici, Luna Đogani i Marko Miljković, uživaju u skladnom braku koji je krunisan rođenjem njihovih naslednica Mije i Lane. Njih dvoje su otvori svoj Jutjub kanal na kom dele sa svojim fanovima šta se dešava u njihovom privatnom životu.

Luna i Marko na toj platformi uglavnom dele šta im se zanimljivo dešava i kako provode slobodno vreme, a juče su kamerom zabeležili i jedan ne tako lep događaj u njihovom stanu. Marko Miljković se požalio da je policija došla u njihov stan zbog sukoba sa komšijom.

– Sve ćemo da snimimo i lepo da objavimo. Ovako, stan broj 34, koji se nalazi iznad mene je nesavesno i bez mog odobrenja prosipao svoje smeće po mojoj terasi koju ja moram da čistim. Posle toga sam ja lično uzeo 30 jaja sa pijace i bacio u stan iznad mene, koji se nalazi na trećem spratu… Ja lično. Odgovaraću za to ako budem trebao nešto da platim – rekao je ljutito Marko Miljković.

– Da li ste vi zvali policiju da prijavite nešto od toga – upitao je policajac, koji se vidi na snimku.

– Ja sam otišao gore na vrata, pokucao i tražio da se povede računa o tome što se smeće prosipa po mom stanu. Oni su to prebacili na investitora, niti su rekli okej pripazićemo, niti bilo šta. U tom trenutku kad su to prebacili na investitora, otišao sam na pijacu i doneo 30 jaja i bacio na njihovu terasu. Dobrodošli u moj stan i vidite šta se desilo – dodao je besno Marko Miljković.

– Ništa, vratićemo se gospodine ponovo kod vas – rekli su policajci i krenuli da napuštaju dom Luna i Marka.

– Eto ja ću sve ovo postaviti čisto da znate, ako treba neko odobrenje. Sve sam dokumentovao i snimio – rekao je Miljković.

– Izguglajte da li treba ili ne treba odobrenje – odgovorilo je policajac, na šta mu je Marko odgovorio:

– Ja vas smem da snimam to znam veoma dobro i upoznat sam sa tim. Svako dobro… – poručio je muž Lune Đogani službenim licima.

Nakon što su policijski službenici obavili razgovor sa Markovim komšijama, oni su se vratili u dom Miljkovića.

Marko Miljković sa lisicama na rukama odveden u Urgentni centar

Marko je u pratnji dva policajca odveden u Urgentni centar, vidno besan. Policijaci su, kako prenosi “Informer“, pokušavali da ga smire, a kada su ga mediji fotografisali, rekao je:

– Slikajte me, slikajte me, četiri sata me drže ovde – ponavljao je Marko Miljković.

Marko Miljković odveden u duševnu bolnicu

Nakon što je završen pregled u Urgentnom centru, jutjuber je odveden u psihijatrijsku ustanovu “Laza Lazarević” kako bi obavio razgovor sa psihijatrom.

– Umesto da budem sa decom, sada me vode u Lazu, idem sad da me testiraju da li sam normalan – ponavljao je Miljković.

Kako prenose domaći mediji, on je navodno pred lekarima vikao na pripadnike orgrana reda i mira. Međutim, po priloženim slikama može se zaključiti da je ipak odabrao da se u duševnoj bolnici smeje nadležnim licima.

On je nakon nekog vremena napustio kliniku “Laza Lazarević” u pratnji policije, a oni su ga odveli u pritvor.

– Ja im plate dajem, oni hoće da me naprave ludim! Neverovatno – govorio je on dok je ulazio u vozilo.

Ekipa portala Srbija Danas posetila je kraj u kom žive Luna i Marko. Na ulici smo primetili da se nalaze otpaci od jaja koje je bacao Marko. Razgovarali smo sa komšijom sa kojim je Marko Miljković bio u sukobu, a on je otkrio nove detalje ovog slučaja:

– Ništa se strašno nije dogodilo. Firma koja je radila građevinske radove napravila je propust kad su ograde montirali, nije tu nešto urađeno kako treba. Oni su krenuli da to popravljaju od stana do stana i jedno jutro su došli i kod nas. Onda je on došao na vrata i počeo da priča agresivno i bahato šta se to radi – rekao je komšija, pa nastavio:

– Ovo je jedna vrlo neprijatna stvar, mislim da će se kajati – rekao je on.

Kako prenosi “Telegraf” policija na Novom Beogradu je sinoć uhapsila Marka po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva odredila mu zadržavanje do 48 sati.

– Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd su doneli rešenje o zadržavanju M.M. (rođen 1983. godine) zbog krivičnog dela Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. Zakona o javnom redu i miru. Okrivljeni je, pod dejstvom alkohola, prvo narušavao javni red i mir u zgradi u kojoj stanuje na Bežanijskoj kosi, nakon čega je u prostorijama PS Novi Beograd okrivljeni pretio policijskim službenicima i vređao ih, oglušavajući se o njihove naredbe, nakon čega je pokušao fizički da nasrne na policijskog službenika. Okrivljenog će javni tužilac saslušati dana 15.05.2024. godine – kažu iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

Luna se do sada nije oglašavala povodom ove situacije. Kada su policijski službenici ušli u njihov porodični dom, Marko Miljković je snimio kako Luna sređuje kuhinju i ne sluti da će se situacija zakomplikovati.

Lunina majka, Anabela Atijas, nije želela previše da komentariše ovaj slučaj.

– Ne ispitujem ono što mi sami ljudi ne ispričaju. Kada mi budu sami pričali onda ću znati. Znam da je sve okej kod njih. Bolje da ne komentarišem jer ne znam o čemu se radi. Nisu mi pričali da imaju problem sa komšijama, ne znam šta je ovo – rekla je Anabela za “Informer”.

Ostaje nam da ispratimo šta će se dalje dešavati sa ovim slučajem.

