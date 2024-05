Mamac za turiste – Rijeka Buna: Duga samo devet kilometara, a popularna kao malo koja

Iako je Vrelo Bune najčešće ljetna destinacija, kako posjetioca iz naše zemlje tako i stranaca, Buna i sve što je okružuje svojom ljepotom i ambijentom mami posjetioce tokom cijele godine, piše klix.



Vrelo Bune

Rijeka Buna izvire ispod stijene u podnožju brda Hum, a u neposrednoj blizini grada Blagaja. Vrelo Bune važi za jedno od najjačih izvorišta vode u Europi. Kapacitet vrela je oko 43 kubna metra vode u jednoj sekundi. Istraživanja su pokazala da je podzemni tok Bune, prije izviranja vode na površinu, dug skoro 20 kilometara.

Jeste li znali? Par stotina metara iznad izvora Bune, na Humu, nalazi se Stjepangrad – srednjevjekovna utvrda hercega Stjepana Vukčića Kosače. Nekada značajna srednjevjekovna utvrda prvi put je spomenuta pod imenom Blagaj, odakle se smatra da je porijeklo imena današnjeg grada Blagaja.

Tekija

Derviška tekija nalazi se uz sami izvor Bune, a spada u jedno od najmisterioznijih građevina kada je riječ o kulturnoj baštini Bosne i Hercegovine. Tekija je, prema saznanjima, izgrađena početkom 16. stoljeća,a tokom svog postojanja pripadala je raznim derviškim redovima.

Tekija je, prema predanju, sagrađena i po naredbi sultana koji je bio oduševljen izvorom vode. Prema jednoj legendi, koja se generacijama prenosi u Blagaju, jedan dan pred mrak je kroz blagajsku čaršiju prošao starac na bijelom konju, sa dugom bijelom bradom u zelenoj odori. Otišao je prema vrelu i nije se vratio do akšama. Stanovnici su očekivali da neobični gost prenoći u musafirhani, no, starac se nije pojavljivao. Buna je to večer nadošla toliko da nije mogao preći rijeku, a na drugoj strani konj nije mogao proći zbog strmine. Starca su tražili, no, kako ga nisu našli zaključili su da je misteriozno nestao. Stranac se učinio dobrim, te je stanovništvo u ime ovog neobičnog gosta odlučilo podići tekiju.

Slapovi Bune

Na kraju svega 9 kilometara dugog toka nalazi se još jedna prirodna ljepota Bune – slapovi. Slapovi su, ustvari, ušće Bune u Neretvu koje sesastoji od mnoštva prelijepih slapova koji su rijedak i prelijep prirodni fenomen.

Sedra koja se nalazi na ovoj lokaciji dugačka je više stotina metara, a nastajala je hiljadama godina. Upravo sa sedre se Buna, kroz veliki broj slapova, doslovno spušta u Neretvu i kreira jedinstven i prelijep prizor ušća i neprocjenjivo prirodno bogastvo Bosne i Hercegovine.

