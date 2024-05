Da li se ostvaruju Nostradamusova predviđanja za 2024. godinu?

U svojoj knjizi „Proročanstva” iz 1555. godine, francuski astrolog, lekar i vidovnjak Nostradamus je, navodno, dao zastrašujuće vizije za 2024. godinu, od kojih su se neke već ostvarile, dok su druge u toku.

Njegova vizija budućnosti izložena je u 942 poetska stiha nazvana katreni, a pripisuje mu se da je predvideo, između ostalog, uspon Adolfa Hitlera, ubistvo Džona F. Kenedija, terorističke napade 11. septembra i kovid-19.

Za ovu godinu, Nostradamus je predvideo, na primer, probleme sa kraljevstvima i veliku humanitarnu katastrofu, strašan pomorski rat kojem će svet svedočiti ove godine, kao i nagoveštaj gladi, uz uzdizanje „zmaja” kao globalne sile.

Iako je poznat po svojim „proročanstvima”, većina tih tvrdnji je široko tumačena i često se smatra uopštenim ili nejasnim.

Nostradamusovi stihovi su često bili toliko neodređeni da bi se mogli primeniti na različite događaje, što znači da nije jasno da li je bilo koji od njih tačno predvideo Treći svetski rat ili neki drugi specifičan događaj u 2024. godini.

Jedna od interpretacija Nostradamusovih zagonetnih stihova ukazuje na to da je on u svojim proročanstvima pominjao sukobe i ratove koji će se odvijati u budućnosti. Neki tumače da je Nostradamus predvideo da će upravo 2024. doći do globalnog sukoba ili Trećeg rata koji će zahvatiti čitav svet.

Nostradamus je, navodno, svojim stihovima dao neke naznake o tome kako će se rat odvijati i kakve će biti posledice:

„Crveni protivnik će pobledeti od straha, stavljajući veliki Okean u strah”, glasi jedan od „proročanskih” stihova.

Postoje mišljenja da se ova posebna izjava odnosi na tenzije između Kine i Tajvana, ali nedavni napadi Huta na brodove u Crvenom moru deluju relevantnije. Još jedan sloj kompleksnosti dodaje i destabilizujuće stanje na Bliskom istoku.

Trenutni fokus globalne zabrinutosti je uspon Kine kao dominantne sile. Učenjaci su zauzeti dešifrovanjem da li „crveni protivnik” sa početka stiha upućuje na komunističku Kinu i da li bi preostali katren sugerisao pomorski sukob.

Prorok propasti

Nostradamusove stihove je teško tumačiti direktno i precizno, jer su često zagonetni i podložni različitim interpretacijama. Ipak, neki tumače da je Nostradamus naznačio da će Treći svetski rat započeti na Bliskom istoku i da će se proširiti na ceo svet.

Konflikti u regionu Bliskog istoka, uključujući sukobe između Izraela i Palestine, svakako su jedan od mnogih potencijalnih izvora tenzija i sukoba, koji bi mogli da eskaliraju u širu međunarodnu krizu. Međutim, označavanje bilo kog sukoba kao početka Trećeg svetskog rata zahteva širi kontekst i analizu globalnih događaja, duboko razumevanje političkih, ekonomskih, vojnih i socijalnih faktora širom sveta, kao i potencijalnih okidača globalnog sukoba, upozoravaju analitičari.

Tumačenje Nostradamusovih predviđanja dugo prati kontroverza i većina se slaže da su u pitanju tek nagađanja.

Pored svetskog rata, za 2024. godinu, Nostradamus je navodno predvideo niz događaja koji uključuju klimatske katastrofe, otkriće smrtonosnog virusa i geopolitičke promene.

Predvideo je i da će se klimatska kriza pogoršati 2024. godine, sa velikim poplavama i ekstremnim vremenskim uslovima koji dovode do gladi u svetu: „Suva zemlja postaće još suvlja, biće velikih poplava kada se to vidi”.

Prema njegovim rečima, istraživači će otkriti postojanje izuzetno smrtonosnog virusa starog 40.000 godina, koji će biti oslobođen u vode okeana kako se glečeri tope, ubijajući mnogo ljudi.

Predvideo je, navodno, i kataklizmički zemljotres u blizini obale Japana, koji bi mogao izazvati cunami i prouzrokovati veliku štetu.

Novi papa i novi kralj Velike Britanije

Jedno od Nostradamusovih proročanstava za ovu godinu je i to da će u Velikoj Britaniji doći do promene na tronu, ali da kralj neće biti princ Vilijam. Nostradamus predviđa da će „Kralj Ostrva” biti „proteran silom” od strane čoveka „bez oznake kralja”, što neki tumače kao mogućnost da princ Hari preuzme britanski presto.

Nostradamus za ovu godinu predviđa i smrt starog pape, nakon čega će biti izabran „Rimljanin dobre starosti”.

Navodno, papa Franjo se već mesecima bori sa zdravstvenim problemima, a i neki astrolozi su predvideli da bi papa uskoro mogao da dobije naslednika.

Iako su ova proročanstva intrigantna, Nostradamusovi stihovi su često višeznačni i otvoreni za različite interpretacije.

Dok neki veruju da je Nostradamus imao sposobnost predviđanja budućnosti, drugi smatraju da su njegova proročanstva previše nejasna i uopštena, kao i da se mogu primeniti na različite situacije koje se dešavaju kroz vreme.

Postdikcije umjesto proročanstava

Šta je Nostradamus zapravo predvideo za 2024. godinu?

„Apsolutno ništa. Velika stvar u predviđanju budućnosti je to da što ste što neodređeniji, to možete više biti u pravu o većem broju tema. Zato horoskopi ne kažu stvari poput ‘bacite te bolonjeze koji ste napravili u utorak, možda izgledaju dobro, ali vas očekuje cunami proliva’, već se odlučuju za rečenice poput ‘Sunce u neharmoničnom aspektu doneće vam velike promene’”, objašnjava IFSscience.com.

Nostradamus je posebno bio dobar u pravljenju predviđanja koja su bila toliko labava, da bi se konačno mogla pripisati nekom sličnom događaju u stvarnom svetu. To su tzv. „postdikcije”, u kojima ne biste mogli ni zamisliti na šta je mislio pre nego što se događaj desio, ali nakon događaja možete naći stih koji izgleda kao da je sve vreme znao – pa čak ni tada nisu toliko precizne.

Na primer, stih koji se hvali predviđanjem uspona Hitlera ne bi vas upozorio na samog Hitlera:

„Iz dubina zapada Evrope, biće rođeno mlado dete siromašnih ljudi, onaj koji će svojim jezikom zavesti veliku vojsku; njegova slava će rasti prema carstvu Istoka”.

Kada je Hitler došao na vlast, ljudi su odlučili da to mora da se odnosi na Hitlera i proglasili su Nostradamusa ponovo velikim prorokom.

Ni u vezi sa kraljem Čarlsom u 2024. godini, ne postoji konkretan katren niti proročanstvo koje se jasno odnosi na tu temu. Međutim, neki entuzijasti tumačenja Nostradamusovih dela pokušavaju da interpretiraju neka od njegovih predviđanja u kontekstu savremenih događaja i ličnosti.

Važno je imati na umu i da Nostradamusova dela nisu nužno bila namenjena proricanju konkretnih događaja u budućnosti, već su bila proizvod njegovog vremena, kulture i ličnog iskustva. Zato je važno pristupiti tim tvrdnjama sa zdravim skepticizmom i razumeti da interpretacija Nostradamusovih dela može biti vrlo subjektivna i otvorena za različita tumačenja, piše Objektiv.

