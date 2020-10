Dugotrajni covid može pogoditi bilo koga, ali ove su osobe u povećanom riziku

Znanstvena studija koju je BBC dobio na uvid, predviđa da će jedna od 20 osoba koje se zaraze koronavirusom biti bolesna bar osam mjeseci. Istraživači King’s Collega u Londonu također su pokazali da žene, višak kilograma i osobe s astmom su u povećanom riziku od covida.

Što povećava rizik?

“Jedan od ključnih faktora je ako u prvom tjednu bolesti imate više od pet različitih simptoma,” kazala je dr. Claire Steves za BBC News.

Covid-19 je više od pukog kašlja – i virus koji ga uzrokuje može utjecati na organe u cijelom tijelu. Netko tko je imao simptome kašlja, umora, glavobolju i proljev i tko je izgubio osjetilo mirisa – sve su to potencijalni simptomi – u većem je riziku od nekoga tko je imao samo kašalj. Rizik se također povećava s dobi – posebno za one iznad 50 godina – kao i za žene.

Dr Steves je kazala: “Iz ranih podataka smo vidjeli da su muškarci u većem riziku od težih oblika covida-19 i smrti, ali žene su u većem riziku da razviju tzv. “dugotrajni” covid.” Samo su astma i bolest pluća povezane s dugotrajnim covidom.

Kako dugotrajni covid izgleda?

Jasni i precizni simptomi variraju od pacijenta do pacijenta, ali umor je čest. Vicky Bourne (48) imala je u ožujku temperaturu i “jadni blagi kašalj” koji je postao “apsolutno zastrašujuć” kada je došlo do toga da se morala boriti da dođe do daha i bolničar joj je morao dati kisik. Nije bila primljena u bolnicu, ali i sada – u listopadu – još uvijek živi s covidom, prneosi “N1“.

Njeno zdravstveno stanje se poboljšava, ali joj se vid promijenio i teži oblici bolest dolaze u “valovima”. Čak i je i šetnja psa puno više umara jer ne može u isto vrijeme hodati i pričati. Za BBC je kazala sljedeće: “Imam čudnu bol, gotovo kao artritis, i – što je isto čudno – prije dva tjedna sam opet izgubila osjet mirisa i okusa. Samo je nestao.”

“Kao da je u mom tijelu upala koja skače okolo i koje se nikada do kraja ne mogu riješiti, pa tako dođe i opet nestane. I tako iznova.”

Vicky nije sama. Studija procjenjuje sljedeće:

Jedna od sedam osoba će biti bolesna barem četiri tjedna.

Jedna od 20 osoba će biti bolesna barem osam tjedana.

Jedna od 45 osoba bit će bolesna barem 12 tjedana.

Profesor Tim Spector, koji vodi studiju o simptomima covida kaže da je “važno da, uz zabrinjavajući broj smrtnih slučajeva, razmotrimo i one na koje će utjecati dugotrajni covid ako uskoro pandemiju ne stavimo pod kontrolu.”

Ministar zdravstva Matt Hancock je kazao: “Zaključci studije su zabrinjavajući i javnosti, posebno mladima, bi trebali doći kao upozorenje da covid-19 ne bira i da može imati dugotrajne i potencijalno teške posljedice.”

