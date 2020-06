Eric Nelson razgovarao s Šefikom Džaferovićem o borbi protiv trgovine ljudima

– Ambasador Nelson i predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović sastali su se danas i razgovarali o skorašnjoj 25. godišnjici mira u Bosni i Hercegovini, kao i o urgentnoj potrebi BiH da poveća napore u borbi protiv trgovine ljudima – objavljeno je u saopćenju Ambasade SAD na Twitteru.

Ambassador Nelson and Chairman of the Presidency Džaferović met today to discuss the coming 25th anniversary of peace in BiH as well as the urgent need for BiH to improve efforts to combat human trafficking. pic.twitter.com/apk9ef7Ir6

