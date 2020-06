Nevrijeme stiže u dijelove Bosne i Hercegovine

Upozorenje je na snazi do ponoći.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, uglavnom u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost.Tokom poslijepodneva je moguć lokalni pljusak. Dnevna temperatura oko 25 stepeni Celzijusa.

U petak se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu od 15 do 20, a dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa.

Sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana očekuje se u subotu. Poslije podne u Bosni se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.

U nedjelju vrijeme će biti umjereno do pretežno oblačno. U Bosni sa kišom, pljuskovimai i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 19 do 25, u Hercegovini do 27 stepeni.

U ponedjeljak oblačno vrijeme s kišom u Bosni, koja može biti i intenzivnija. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 stepena Celzijusa, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, javlja “Anadolu Agency”.

