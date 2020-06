Kako je saopćeno, poslijepodne se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 16 do 21, a dnevna od 22 do 28 °C.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 25 °C, saopćeno je.

Facebook komentari